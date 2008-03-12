代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

蔡林震荡指标 - MetaTrader 4脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
6775
等级:
(15)
已发布:
已更新:
CHO.mq4 (2.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

首先，计算蔡林的积累/分配 (积累量, VA) ：

     VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
   
随后计算蔡林震荡指标：

     CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),

位置:
     m 是较大定单平均数;
     n 是较小定单平均数.



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7761

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Accumulative Swing Index 指标用于分析未来。

NRTR NRTR

很好的一个指标变量。此指标的构想可以在下面网址中找到 : konkop.narod.ru http://konk

交易时间(Trading hours) V2 交易时间(Trading hours) V2

交易时间指标

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

指标TSD PP MACD FORCE Ind v1.