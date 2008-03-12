请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
首先，计算蔡林的积累/分配 (积累量, VA) ：
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
随后计算蔡林震荡指标：
CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),
位置:
m 是较大定单平均数;
n 是较小定单平均数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7761
Accumulative Swing Index - ASI
Accumulative Swing Index 指标用于分析未来。NRTR
很好的一个指标变量。此指标的构想可以在下面网址中找到 : konkop.narod.ru http://konk
交易时间(Trading hours) V2
交易时间指标TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
指标TSD PP MACD FORCE Ind v1.