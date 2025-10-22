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Bollinger Bands with pre outer band smoothing - MetaTrader 5脚本
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这个布林线指标的前提是，可以通过平滑来单独控制外部波段。改变上波段的平滑周期并不一定会导致下波段发生任何变化，同样，改变下波段的平滑周期也并不一定会导致上波段发生任何变化。这样做的目的是让您最终控制外部波段的平滑化。
经过 PRE 平滑处理的 BB 会在不同的 MA 上产生标准差（而且是基于原始 BB 计算的）。
当设置为 "真 "时，"加法外带平滑 "意味着平滑周期会添加到已设置的布林带周期中。设置为假时，它使用自己的周期，与中间线的周期值无关。
波段前平滑处理非常简单，只是在布林线的外波段上增加一个额外的 MA 周期。这就是千篇一律的布林线，但增加了控制功能。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50541
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使用 rsi 过滤器的简单 atr 超级趋势
ATR classic therefore without iATR by William210
本代码不跟踪 iatr()，因为 iatr() 或本代码是一个更现代的版本。 本代码使用原始平滑，一种 SMA 而不是野生平滑。 对这两种平滑的分析可以为其他地方提供机会无 iATR() 的 ATR（带平滑 Wilder），作者：William210.mq5
我们的目标是提供一个代码，显示使用怀尔德平滑法计算 ATR 的情况