这个布林线指标的前提是，可以通过平滑来单独控制外部波段。改变上波段的平滑周期并不一定会导致下波段发生任何变化，同样，改变下波段的平滑周期也并不一定会导致上波段发生任何变化。这样做的目的是让您最终控制外部波段的平滑化。

经过 PRE 平滑处理的 BB 会在不同的 MA 上产生标准差（而且是基于原始 BB 计算的）。

当设置为 "真 "时，"加法外带平滑 "意味着平滑周期会添加到已设置的布林带周期中。设置为假时，它使用自己的周期，与中间线的周期值无关。

波段前平滑处理非常简单，只是在布林线的外波段上增加一个额外的 MA 周期。这就是千篇一律的布林线，但增加了控制功能。







