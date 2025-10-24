并非所有指标都适合通过 mt5 设计/允许的选项应用于另一个指标数据。线性回归线（这里发布的使用 "简单 "价格的原始指标：线性回归线）就是一个合适的指标。

我们有回归通道作为对象，但如果我们想让它跟随新形成的条形图，就需要不断调整它。因此：以下是可应用于其他指标的版本





注：示例没有显示，但线条的颜色会根据回归线的斜率发生变化







