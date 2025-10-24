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Linear Regression Line (apply to) - MetaTrader 5脚本
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并非所有指标都适合通过 mt5 设计/允许的选项应用于另一个指标数据。线性回归线（这里发布的使用 "简单 "价格的原始指标：线性回归线）就是一个合适的指标。
我们有回归通道作为对象，但如果我们想让它跟随新形成的条形图，就需要不断调整它。因此：以下是可应用于其他指标的版本
注：示例没有显示，但线条的颜色会根据回归线的斜率发生变化
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50504
无 iATR() 的 ATR（带平滑 Wilder），作者：William210.mq5
我们的目标是提供一个代码，显示使用怀尔德平滑法计算 ATR 的情况ATR classic therefore without iATR by William210
本代码不跟踪 iatr()，因为 iatr() 或本代码是一个更现代的版本。 本代码使用原始平滑，一种 SMA 而不是野生平滑。 对这两种平滑的分析可以为其他地方提供机会
Linear Regression Line
线性回归线波浪魏斯酒吧力量
WaveWeisBarForce 是基于魏氏波浪逻辑的自定义指标。它将成交量累积成方向性波浪（看涨或看跌），并以柱状图的形式显示，同时显示强度级别。 看涨波浪：4 级绿色，从浅到深。 看跌波浪：4 级红色，从浅到红。 WaveMax（白色）：显示每个波浪内成交量最高的柱状图。 WaveClimax（黄色）：突出显示各波浪的累积成交量记录。 该指标可帮助交易者通过成交量累积和波浪强度直观地了解市场压力，改善日内和波段分析。