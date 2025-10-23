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ATR classic therefore without iATR by William210 - MetaTrader 5脚本

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 代码 83 主题 805 评论
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很抱歉，这段代码已不再可用，我也不知道如何从代码库中删除/隐藏它。


ATR classic therefore without iATR by William210


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50548

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

具有可控外带平滑（预平滑）功能的布林线

ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统 ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统

基于 iPinBar Pin Bar Finder + 多个不同跟踪指标的智能交易系统

无 iATR() 的 ATR（带平滑 Wilder），作者：William210.mq5 无 iATR() 的 ATR（带平滑 Wilder），作者：William210.mq5

我们的目标是提供一个代码，显示使用怀尔德平滑法计算 ATR 的情况

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

线性回归线，可应用于其他指标