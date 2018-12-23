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Exp_VortexIndicator_Duplex - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 VortexIndicator 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：
- 名称以 L 开头的那些是用于管理多头仓位的输入参数;
- 那些以 S 开头的输入参数用来管理空头仓位。
//+----------------------------------------------+ //| EA 输入用于多头操作 | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L 魔幻数字 input double L_MM=0.1; //L 每笔成交所占资金份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数计算方法
//+----------------------------------------------+ //| EA 输入用于多头操作 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 魔幻数字 input double S_MM=0.1; //S 每笔成交所占资金份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数计算方法
这两套交易系统使用不同的魔幻数字，并且相互完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中交易通常需要相同的交易系统，而参数绝对不同。 若要正确配置 EA，您应首先测试一套交易系统，并用相关开关禁用第二套交易系统。
input bool L_PosOpen=true; //L 多头入场的许可 input bool L_PosClose=true; //L 多头离场的许可
在那之后，对第二套系统执行相同的操作。
若要运行 EA，已编译的 VortexIndicator.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。
默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 对称设置的交易示例
测试结果 2017，EURJPY H12:
图例 2. 测试结果图表
图例 3. 非对称设置的交易示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22489
Exp_ColorMETRO_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMETRO 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMaRsi-Trigger 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置
Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct
交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标信号Exp_XWPR_Histogram_Vol
交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol 指标信号