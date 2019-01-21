一个重绘通道，依据相应输入参数中指定的一定数量柱线来观察未来

支撑和阻力通道指标。

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量