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Super_Signals_Channel_V3 - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Nick Bilak
Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线
图例1. Super_Signals_Channel_V3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23174
Super_Signals_Channel_V2
重绘的 Super_Signals_Channel 指标Super_Signals_Channel
一个重绘通道，依据相应输入参数中指定的一定数量柱线来观察未来
Dolly_Graphics_v11-GMTShift
支撑和阻力通道指标。Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量