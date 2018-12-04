原来的 Schaff trend cycle :

Schaff Trend Cycle （趋势循环）指标是一种循环振荡指标，它是根据在MACD上循环计算随机振荡而得到的。这样，开发者就能够获得更加稳定和可信的指标脚本执行结果。图表几乎不会被市场上偶然出现的短线的趋势所影响。但是指标会在市场状况突然剧烈变化的时候生成对应的提醒。

这个版本:

它不是计算的随机振荡，而是计算了CCI (商品通道指数). 它是一个实验，看CCI在把MACD(移动平均聚合分离指标)用作”价格“的时候”表现“将会如何。看起来有些结果是可以使用的，但是在交易中正式使用前还是需要彻底检查。

用法 :

它有两种用法 : 或者是与零线交叉时，或者是CCI的斜率改变时使用。

