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原来的 Schaff trend cycle :
Schaff Trend Cycle （趋势循环）指标是一种循环振荡指标，它是根据在MACD上循环计算随机振荡而得到的。这样，开发者就能够获得更加稳定和可信的指标脚本执行结果。图表几乎不会被市场上偶然出现的短线的趋势所影响。但是指标会在市场状况突然剧烈变化的时候生成对应的提醒。
这个版本:
它不是计算的随机振荡，而是计算了CCI (商品通道指数). 它是一个实验，看CCI在把MACD(移动平均聚合分离指标)用作”价格“的时候”表现“将会如何。看起来有些结果是可以使用的，但是在交易中正式使用前还是需要彻底检查。
用法 :
它有两种用法 : 或者是与零线交叉时，或者是CCI的斜率改变时使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22335
Pearson 系数
Pearson 系数Mogalef 带
Mogalef 带
RSI平均阶梯表
简要描述随机振荡平均的阶梯表
随机振荡平均的阶梯表