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基础:
RSI (相对强弱指数) 指标 (最初是由 Welles Wilder 开发的) 是一个具有很长的历史，为人熟知并广泛使用的指标。有的时候它与一些过滤方法（主要是水平交叉）组合使用，以避免在一些市场条件下RSI可能生成的错误信号。这个版本就是通过在RSI上使用两个过滤器来解决这个问题的。
这个版本:
这个版本使用了阶梯表作为过滤器以减少RSI生成的信号数量，并且（如有可能）使它更容易和更安全使用。步长的大小是以RSI的百分比输入的，您应当过滤掉小的RSI变化，而大于它的就被认为是大的改变。也可以预先对价格进行平均过滤再进行随机振荡的计算，通过那种方式RSI就可以是 "双重过滤" (在RSI计算之前过滤了价格，然后使用阶梯表过滤了计算得到的RSI结果)。在这个版本中可以使用以下平均方法:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
用法 :
您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22333
Schaff trend CCI
Schaff trend CCIPearson 系数
Pearson 系数
随机振荡平均的阶梯表
随机振荡平均的阶梯表随机振荡阶梯表
随机振荡阶梯表