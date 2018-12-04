基础:

RSI (相对强弱指数) 指标 (最初是由 Welles Wilder 开发的) 是一个具有很长的历史，为人熟知并广泛使用的指标。有的时候它与一些过滤方法（主要是水平交叉）组合使用，以避免在一些市场条件下RSI可能生成的错误信号。这个版本就是通过在RSI上使用两个过滤器来解决这个问题的。

这个版本:

这个版本使用了阶梯表作为过滤器以减少RSI生成的信号数量，并且（如有可能）使它更容易和更安全使用。步长的大小是以RSI的百分比输入的，您应当过滤掉小的RSI变化，而大于它的就被认为是大的改变。也可以预先对价格进行平均过滤再进行随机振荡的计算，通过那种方式RSI就可以是 "双重过滤" (在RSI计算之前过滤了价格，然后使用阶梯表过滤了计算得到的RSI结果)。在这个版本中可以使用以下平均方法:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。



