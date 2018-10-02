RSI_Expert

思路来自: Aleksey Cherbaev

MQL5 代码作者: barabashkakvn

一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的简单智能交易系统。

交易策略很简单:

从下往上在 RSI DOWN level 的交叉处买入;

的交叉处买入; 往下在 RSI UP level 的交叉处卖出。

手数固定，并可在参数 (Lots) 里设定。 您还可以指定所需的 Stop Loss, Take Profit 和 尾随停止。

在信号形成过程中，指标可以暂时穿越任何一个级别（上方或下方），因此在 #1 柱线和 #2 柱线上检查交易信号。 平仓更有趣 - 当出现相反的信号时，平仓。 相应地，如果有多头持仓，且出现卖出信号，则所有多头持仓将被平仓，并开空头持仓。

您可以尝试不同的 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 值。 可以通过将其值设置为“0.0”来禁用该参数。

USDJPY, M15: