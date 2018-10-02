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RSI_Expert - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1605
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Aleksey Cherbaev
MQL5 代码作者: barabashkakvn
一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的简单智能交易系统。
交易策略很简单:
- 从下往上在 RSI DOWN level 的交叉处买入;
- 往下在 RSI UP level 的交叉处卖出。
手数固定，并可在参数 (Lots) 里设定。 您还可以指定所需的 Stop Loss, Take Profit 和 尾随停止。
在信号形成过程中，指标可以暂时穿越任何一个级别（上方或下方），因此在 #1 柱线和 #2 柱线上检查交易信号。 平仓更有趣 - 当出现相反的信号时，平仓。 相应地，如果有多头持仓，且出现卖出信号，则所有多头持仓将被平仓，并开空头持仓。
您可以尝试不同的 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 值。 可以通过将其值设置为“0.0”来禁用该参数。
USDJPY, M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21759
Wiseman1
指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。BBands_Stop_v1_Alert
当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。
AlterTrend
指标根据趋势方向为烛条着色。FX Fish 2MA
指标 - 交易系统 "FX Fish 2MA"。