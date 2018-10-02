代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

RSI_Expert - MetaTrader 5EA

Joni999 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1605
等级:
(16)
已发布:
RSI_Expert.mq5 (38.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Aleksey Cherbaev

MQL5 代码作者: barabashkakvn

一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的简单智能交易系统。

交易策略很简单:

  • 从下往上在 RSI DOWN level 的交叉处买入;
  • 往下在 RSI UP level 的交叉处卖出。

手数固定，并可在参数 (Lots) 里设定。 您还可以指定所需的 Stop Loss, Take Profit尾随停止

在信号形成过程中，指标可以暂时穿越任何一个级别（上方或下方），因此在 #1 柱线和 #2 柱线上检查交易信号。 平仓更有趣 - 当出现相反的信号时，平仓。 相应地，如果有多头持仓，且出现卖出信号，则所有多头持仓将被平仓，并开空头持仓。

您可以尝试不同的 Stop Loss, Take ProfitTrailing Stop 值。 可以通过将其值设置为“0.0”来禁用该参数。

USDJPY, M15:

RSI_Expert

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21759

Wiseman1 Wiseman1

指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

AlterTrend AlterTrend

指标根据趋势方向为烛条着色。

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

指标 - 交易系统 "FX Fish 2MA"。