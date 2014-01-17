代码库部分
SuperTrend - MetaTrader 5脚本

Jason Robinson | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
4478
等级:
(54)
已发布:
已更新:
supertrend.mq5 (10.16 KB) 预览
原作者：

Jason Robinson

此指标是一个趋势指标，它的运作原理非常简单：一旦指标颜色变为绿色，这意味着一个上升趋势的开始，如果颜色变为红色，意味着下降趋势的开始。这个指标有一个缺点 - 它通常有滞后，但是不管怎样，它在交易者中非常流行。为了获得更好的结果，这个指标应该被用于作为入市的确认指标。

超级趋势指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/527

