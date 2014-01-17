请观看如何免费下载自动交易
SuperTrend - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 4478
-
原作者：
Jason Robinson
此指标是一个趋势指标，它的运作原理非常简单：一旦指标颜色变为绿色，这意味着一个上升趋势的开始，如果颜色变为红色，意味着下降趋势的开始。这个指标有一个缺点 - 它通常有滞后，但是不管怎样，它在交易者中非常流行。为了获得更好的结果，这个指标应该被用于作为入市的确认指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/527
