原作者：

Jason Robinson

此指标是一个趋势指标，它的运作原理非常简单：一旦指标颜色变为绿色，这意味着一个上升趋势的开始，如果颜色变为红色，意味着下降趋势的开始。这个指标有一个缺点 - 它通常有滞后，但是不管怎样，它在交易者中非常流行。为了获得更好的结果，这个指标应该被用于作为入市的确认指标。



