请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Chande 动量振荡指标是由 Tushar Chande 发明的一种动量技术指标，Chande 是在他1994年出版的 "The New Technical Trader （新一代技术交易者）"中介绍到它的，它是通过计算在一定时间内价格上涨的综合与价格下跌的总和之间的差除以该时间内价格变化的总和来得到的，
Chande 动量振荡指标的公式是:
CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))
其中:
- Su - 价格上涨的总和.
- Sd - 价格下跌的总和.
通常 CMO 是用于与静态水平比较的 (常用的水平是 -50 和 +50), 但是这种方法缺少灵活性，而且经常有延迟。这个版本尝试做出了改变，加上了虚线信号线，而不是使用的静态水平来确定趋势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20428
Hull 趋势
基于Hull 移动平均的指标。Rsi(var) Zerolag DEMA
带有 zero lag DEMA 的 Rsi(var) 指标
Dsl - CMO 柱形
Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。充盈指数
充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。