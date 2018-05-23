Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。

充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。