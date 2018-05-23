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平均交易量 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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久负盛名的交易量分析方法。

在投资市场中，交易量是指一种证券（或者一组选定的证券，或者整个市场）在给定的时间段内交易的数量。在股票交易市场中，交易量通常报告为一天中的换手率。交易是以股票、债券、期权合约、期货合约和商品来衡量的。证券在较长时期内的平均交易量是该期间交易的总金额，除以该期间的长度。因此，平均交易量的计量单位是单位时间的股票，通常是每一个交易日。

当证券的价格改变时，交易量通常更高。有关公司财务状况、产品或计划的消息，无论是正面的还是负面的，通常会导致其股票的交易量暂时增加。交易量的变化可以使观察到的价格变动更为显著。股票的成交量更大，是市场流动性较高的指标。对于机构投资者来说，希望卖出一定数量的某股股票，流动性较低会迫使他们在较长时间内缓慢卖出股票，以避免因滑脱而造成的损失。

现在，使用 MetaTrader 5 您可以选择使用分时交易量或者实际交易量。百分比突破了平均交易量的时候，会用不同的颜色做标记。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20135

即时趋势线区带 即时趋势线区带

这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。

即时趋势线 即时趋势线

即时趋势线是由 John Ehlres.创建的系列指标之一。

即时趋势线 (通用版) 即时趋势线 (通用版)

这个版本与最初的即时趋势线有一点重要区别：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数与平均是同一类，并且使用方法比最初版本更加直观。

即时趋势线区带 (普适版) 即时趋势线区带 (普适版)

这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数和平均是同一类的，并且使用方法比初始版本更加直观。