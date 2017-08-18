加入我们粉丝页
Exp_XROC2_VG_Digit_Tm EA交易是基于 XROC2_VG 振荡指标所生成的信号的。它也提供功能来设置严格的交易时间间隔。
当柱关闭时，如果指标颜色有改变(指标主线和信号线交叉)，就生成交易信号。
在输入参数中可以指定交易时间来在指定的时间段内进行交易:
input bool TimeTrade=true; //允许在指定时间段内进行交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始时间 (小时) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始时间 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束时间 (小时) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束时间 (分钟)
交易开始的时间使用了两个变量 (小时和分钟)，结束时间也类似。
EA交易中默认设置是允许在整个交易期间进行交易，从0:00开始，而所有仓位在23:59都会平仓。
如果起始时间比指定的结束时间晚，EA交易就会在后一天在制定的时间关闭仓位。
为了使 EA 交易能够正确运行，您应当把编译好的 XROC2_VG.ex5 指标文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 XAUUSD H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18524
