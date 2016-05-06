请观看如何免费下载自动交易
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - MetaTrader 4脚本
作者: LGP.
红色 - 阻力/支撑级别, 使用最低价/最高价计算。
橙色 - 使用收盘价, 当
"这条规则的唯一例外就是, 当最低价超出起始日之后的收盘价。在此情况下第一级阻力位定义如下: 起始日之后的下一日的收盘价乘以系数"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7316
