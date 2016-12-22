基于 Fisher_org_v1_Sign 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色图标, 则产生信号。

此 EA 需要指标的编译文件 Fisher_org_v1_Sign.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。





图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表