请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorHMA_StDev - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1135
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 ColorHMA_StDev 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色点, 则产生信号。如果指标改变方向与开仓方向相反, 则生成离场信号。
此 EA 需要编译的指标文件 ColorHMA_StDev.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的交易样本
测试结果 2015 品种 EURUSD H8:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15328
Exp_BinaryWave_StDev
基于 BinaryWave_StDev 指标信号的交易系统。Exp_Bezier_StDev
基于 Bezier_StDev 指标信号的交易系统。
Exp_ColorJ2JMAStDev
基于 ColorJ2JMAStDev 指标信号的交易系统。MC
MACD 直方条显示为两条相交线。它们之间的空间用颜色填充为背景来指示当前趋势。