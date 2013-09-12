布林带技术指标（BB）同包络线类似。唯一的区别就是，包络带是按照离移动平均线的固定距离（%）绘制的，而布林带是按照一定的标准差距离绘制的。标准差是衡量波动性的一种方式，因此，布林线会根据市场条件进行自我调节。布林带在市场变得更具波动性时变宽，在波动性小的时期收窄。

布林带通常绘制在价格图表上，但也可以加载到指标图上。和包络线类似，对布林带的解释基于这样的事实：价格有保持在上下带线之间的倾向。布林带指标的一个显著特征是，他的宽度可变，这取决于价格的波动。在相当大的价格变动时期（例如波动非常大），带宽扩展使得价格在其中有很大的运动空间。在停滞阶段或低波动性时期，布林带收紧使得价格保持在带间。



以下特征是布林带特有的：



价格的突然变化往往发生在由于波动性下降导致的带线收紧之后；

如果价格突破上层带线，那么可以预期到现有趋势将延续；

如果峰值和谷值在带外，随后峰值和谷值落入带内，那么趋势反转很可能发生。

从带的一侧开始发展的价格运动，通常会运动到另一侧。



最近的观测值对预测价格走向很有用。

布林带指标



计算：



布林带由三条线组成。中线（ML）是普通的移动平均线。

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)



顶线（TL）和是上移一定标准差（D）的中线。

TL = ML + (D * StdDev)



底线（BL）是下位移同样标准差的中线。

BL = ML - (D * StdDev)



其中：



SUM (..., N) - N周期求和；

CLOSE - 收盘价；

N - 计算中使用到的周期；

SMA - 简单移动平均；

SQRT - 平方根；

StdDev - 标准差：



StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE 鈥�SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)



建议使用周期为20的简单移动平均作为中线，距离2个标准差的地方绘制顶线和底线。此外，周期小于10的移动平均影响很小。