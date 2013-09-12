代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

布林带® - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
6180
等级:
(64)
已发布:
已更新:
bb.mq5 (10.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

布林带技术指标（BB）同包络线类似。唯一的区别就是，包络带是按照离移动平均线的固定距离（%）绘制的，而布林带是按照一定的标准差距离绘制的。标准差是衡量波动性的一种方式，因此，布林线会根据市场条件进行自我调节。布林带在市场变得更具波动性时变宽，在波动性小的时期收窄。

布林带通常绘制在价格图表上，但也可以加载到指标图上。和包络线类似，对布林带的解释基于这样的事实：价格有保持在上下带线之间的倾向。布林带指标的一个显著特征是，他的宽度可变，这取决于价格的波动。在相当大的价格变动时期（例如波动非常大），带宽扩展使得价格在其中有很大的运动空间。在停滞阶段或低波动性时期，布林带收紧使得价格保持在带间。

以下特征是布林带特有的：

  • 价格的突然变化往往发生在由于波动性下降导致的带线收紧之后；
  • 如果价格突破上层带线，那么可以预期到现有趋势将延续；
  • 如果峰值和谷值在带外，随后峰值和谷值落入带内，那么趋势反转很可能发生。
  • 从带的一侧开始发展的价格运动，通常会运动到另一侧。

最近的观测值对预测价格走向很有用。

布林带指标

布林带指标

计算：

布林带由三条线组成。中线（ML）是普通的移动平均线。

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

顶线（TL）和是上移一定标准差（D）的中线。

TL = ML + (D * StdDev)

底线（BL）是下位移同样标准差的中线。

BL = ML - (D * StdDev)

其中：

  • SUM (..., N) - N周期求和；
  • CLOSE - 收盘价；
  • N - 计算中使用到的周期；
  • SMA - 简单移动平均；
  • SQRT - 平方根；
  • StdDev - 标准差：

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE 鈥�SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

建议使用周期为20的简单移动平均作为中线，距离2个标准差的地方绘制顶线和底线。此外，周期小于10的移动平均影响很小。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14

动量震荡指标（AO） 动量震荡指标（AO）

Bill Williams的动量震荡（AO）指标是以柱形中间价(H+L)/2，计算其周期为5的简单移动平均和周期为34的简单移动平均的差值。它清楚的告诉了我们此时此刻市场驱动力的情况。

平均真实波荡幅度（ATR） 平均真实波荡幅度（ATR）

平均真实波动幅度（ATR）是用来显示市场波动性的技术指标。

熊市力量 熊市力量

熊市力量指标衡量熊市力量的平衡。

牛市力量 牛市力量

牛市力量指标衡量熊市力量的平衡。