Bill Williams的动量震荡（AO）指标是以柱形中间价(H+L)/2，计算其周期为5的简单移动平均和周期为34的简单移动平均的差值。

它清楚的告诉了我们此时此刻，市场驱动力的情况。(B. Williams：“交易新空间：如何用混沌法在证券，债券和商品市场上获利”）。

买入信号：



当条形图高于零线时就出现了“蝶形”信号，唯一的买入信号；你必须牢记在心：

蝶形信号发生在条形图从下降变为上升的方向反转时。第二列比第一列低并且颜色为红色。第三列比第二列高并且颜色为绿色。

对于由条形图生成的蝶形信号来说，至少要有三列。



请记住，当使用蝶形信号时所有动量震荡指标的列都必须在零线上方。



“零线交叉”是买入信号，它发生在条形图从负值区越至正值区时。它发生在条形图穿越零线时。对于这个信号：



此信号的产生只需要两列；

第一列在零线下方，第二列穿越零线（从负值变成正值）；

同时产生买入和卖出信号是不可能的。



当条形图的值在零线下方时产生的“双峰”是唯一的买入信号。对于这个信号，请牢记在心：



信号产生于，当你在零线下有一个向下（最低值）的峰，并且随后跟着另一个较高些的（有较小绝对值的负值，离零线近一些）向下的峰。

在两峰之间的的条形图在零线之下。如果条形图在两峰之间穿越了零线，买入信号不生效。而然，有一种不一样的买入信号，它发生在穿越零线时。

条形图的每个新峰较前一个峰高（绝对值较小的负值，更靠近零线）；

如果此时另一个的高峰形成（接近零线），并且条形图没有穿越零线，那么产生一个额外的买入信号。



卖出信号：



动量震荡指标的卖出信号和买入信号类似。蝶形信号反转并且在零线下方。条形降低导致的零线交叉：第一列在零线上方，第二列在零线下方。双峰信号比零线高并且也发生反转。

动量震荡指标



计算：



AO指标是以柱形中间价(H+L)/2，计算其周期为5的简单移动平均和周期为34的简单移动平均的差值。



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)



其中：

