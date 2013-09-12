请观看如何免费下载自动交易
每天的交易都是买家（“牛”）推高价格和卖家（“熊”）压低价格的战争。每天的收盘价取决于获胜的一方，高于或者低于前一日价格。中间结果，比所有最高和最低价更能判断一天的多空战争是如何发展的。
能够估计熊市力量平衡是非常重要的，因为这种平衡的变化，是趋势反转可能的初始信号。这可以通过熊市能量震荡指标来解决，它是由Alexander Elder发明并在他的“以交易为生：心理、交易技巧和资金管理”一书中描述。Elder基于以下前提导出这个震荡指标：
- 移动平均线是卖家和买家在一段时间内达成一致的价格。
- 最低价显示了那天卖家的最大能量。
基于这些前提， Elder发明了熊市能量指标，它是最低价和周期为13的指数移动平均值之间的差（LOW - EMA）。
用法：
这个指标最好和一种趋势指标（常用的是移动平均线）结合起来使用：
- 如果趋势指标向上，并且熊市能量指数低于零但是在增长，这是一个买入信号；
- 理想的是，在这种情况下，在指标图中形成了底背离。
计算：
就按这个指标首先要计算指数移动平均（一般来说，建议使用周期为13的EMA）。
BEARS = LOW - EMA
其中：
- BEARS - 熊市能量；
- LOW - 当前柱的最低价；
- EMA - 指数移动平均。
在下跌趋势中，低点会比EAM更低，所以熊市能量指标值小于零，柱状图位于零线下方。如果的价格上涨时低点上升到EMA之上，熊市能量值将大于零并且柱状图升到零线上方。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15
