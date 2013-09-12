代码库部分
牛市力量 - MetaTrader 5脚本

每天的交易都是买家（“牛”）推高价格和卖家（“熊”）压低价格的战争。每天的收盘价取决于获胜的一方，高于或者低于前一日价格。中间结果，比所有最高和最低价更能判断一天的多空战争是如何发展的。

能够估计牛市能量平衡是非常重要的，因为这种平衡的变化，是趋势反转可能的初始信号。这可以通过牛市能量震荡指标来解决，它是由Alexander Elder发明并在他的“以交易为生：心理、交易技巧和资金管理”一书中描述。Elder基于以下前提导出这个震荡指标：

  • 移动平均线是卖家和买家在一段时间内达成一致的价格。
  • 最高价显示了那天内买家的最大能量。

基于这些前提， Elder发明了<a0>牛市能量</a0>指标，它是最高价和周期为13的指数移动平均值之间的差（HIGH - EMA）。

应用

这个指标最好和一种趋势指标（常用的是移动平均线）结合起来使用：

  • 如果趋势指标向下，并且牛市能量指数大于零但是在下降，这是一个卖出信号；
  • 理想的是，在这种情况下，指标图中形成了顶背离。

牛市能量

计算：

就按这个指标首先要计算指数移动平均（一般来说，建议使用周期为13的EMA）。

BULLS = HIGH - EMA

其中：

  • BULLS - 牛市能量；
  • HIGH - 当前柱的最高价；
  • EMA - 指数移动平均。

在上升趋势中，高点会比EAM更高，所以牛市能量指标值大于零，柱状图位于零线上方。如果的价格下跌时高点下降到EMA之下，牛市能量值将小于零并且柱状图跌落到零线下方。

