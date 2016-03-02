Der technische Indikator Bollinger Bands ® ist ähnlich wie Envelopes. Der einzige Unterschied ist dass die Envelops Bänder mit einem fixen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet werden wohingegen der Abstand der Bollinger Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen beträgt. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, deshalb passen sich die Bollinger Bänder der Marktverfassung an. Wird der Markt volatiler, weiten sich die Bänder. In wenig volatilen Perioden ziehen sie sich zusammen.

Bollinger Bänder werden üblicherweise in den Preischart gezeichnet, aber sie können auch im Indikatorchart dargestellt werden. Genauso wie im Fall der Envelopes basiert die Interpretation der Bollinger Bänder darauf dass der Kurs dazu tendiert sich innerhalb der oberen und unteren Linie der Bänder zu bewegen. Eine charakteristische Eigenschaft der Bollinger Bänder ist seine variable Ausdehnung in Abhängigkeit der Kursvolatilität. In Perioden von markanten Kursänderungen (d.h. von hoher Volatilität) weiten sich die Bänder aus und vergrößern den Raum in dem sich die Kurse bewegen können. In Phasen mit keiner oder geringer Volatilität ziehen sich die Bänder zusammen und halten die Kurse in ihren Grenzen.



Die folgenden Merkmale sind spezifisch für die Bollinger Bänder:



Abrupte Kursänderungen treten tendenziell auf nachdem die Bänder sich aufgrund von Volatilitätsabnahme zusammenzogen.

Durchbricht der Kurs das obere Band kann eine Fortführung des laufenden Trends erwartet werden.

Werden Kursextrema außerhalb der Bänder von Extrema innnerhalb der Bänder gefolgt kann eine Trendumkehr auftreten.

Eine Kursbewegung die an einer Linie der Bänder begonnen hat erreicht üblicherweise die entgegengesetzte.



Anhand dieser Eigenschaft können Kursziele prognostiziert werden.

Abbildung:



Bollinger Band Indikator



Berechnung:



Bollinger werden durch drei Linien geformt. Die mittlere Linie (ML) ist ein gewöhnlicher gleitender Durchschnitt.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)



Die obere Linie (TL) ist die um einen Faktor (D) der Standardabweichung nach oben verschobene mittlere Linie.

TL = ML + (D * StdDev)



Die untere Linie (BL) ist die um den selben Faktor nach unten verschobene mittlere Linie.

BL = ML - (D * StdDev)



wobei:



SUM (..., N) - Summe über N Perioden

CLOSE - Schlusskurs

N - Die Anzahl der für die Berechnung benutzen Perioden

SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt;

SQRT - Quadratwurzel

StdDev - Standardabweichung:



StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)



Es wird empfohlen den Einfachen Gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden für die mittlere Linie zu verwenden und die obere und untere Linie zwei Standardabweichungen entfernt aufzutragen. Außerdem haben gleitende Durchschnitte mit weniger als 10 Perioden geringe Aussagekraft.