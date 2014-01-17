请观看如何免费下载自动交易
密社等式系统是由 Nick Stott 在1980年代末实现的.
密社等式包含 8 或 10 个水平 (在最新的修改版中), 使用前一个交易会话的开盘价(Open), 收盘价(Close), 最高价(High)和最低价(Low)计算, 以及在交易中使用这些水瓶的一系列方法.
水平被分为两组. 第一组基于前一天的收盘价下方, 使用L符号标明 (低, "Low") 并按从1到5编号. 类似地, 第二组水平基于前一天的收盘价向上, 使用H符号标明(高, "High")并也按照从1到5编号.
应该注意到, 水平1和水平2相比之下较小并且经常不做考虑. 对于 L5 和 H5 水平, 他们总要被考虑, 尽管在一些情况下会被忽视.
密社等式水平按以下方式进行计算:
H1 = close + (high-low)*1.1 /12
H2 = close + (high-low)*1.1 /6
H3 = close + (high-low)*1.1 /4
H4 = close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close
L1 = close - (high-low)*1.1 /12
L2 = close - (high-low)*1.1 /6
L3 = close - (high-low)*1.1 /4
L4 = close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/469
