OptimReport v2.15

如果你想使用自己的特征值来优化你的智能交易系统，你可以通过OnTester()函数使用"Custom max"模式。

本程序简化你创建自己程序的过程。

为了确定自定义优化参数，又是需要计算许多交易特征值。



本程序为您提供一下特征值：

利润因子；

以存款货币计算的利润； 获利点数； 总利润； 总亏损； 亏损笔数； 赢利笔数； 均比赢利（以百分比计）； 日均赢利（以百分比计）； 最大回撤； 余额波动带宽度（以点数计算）； 余额线最大和最小值之间的差； 平均回撤（所有交易的回撤求和平均） 回复因子； 均比点数。



和之前的版本相比，增加了将优化结果（和所有特征值）保存到HTML文件中的选项。

操作方法：

将 "OptimReport.mqh" 文件复制到MQL5\Include\ 文件夹下



将下面的代码添加到你的交易系统中：



#include <OptimReport.mqh>

OtimReport( 1 );

将此行添加到OnInit() 函数中：

将此行添加到OnTick() 函数中：<

OtimReport( 2 );

当开仓时添加此行到你的代码中：



OtimReport( 3 );

添加这4行到OnTester() 函数中：



OtimReport( 4 ); Input_Param= "input" ; if (Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return (Vigoda);

这是Input_Param的一个例子：

Input_Param= "TP_B=" + DoubleToString (TP_B, 0 ) + " SL_B=" + DoubleToString (SL_B, 0 ) + " GT_B=" + DoubleToString (GT_B, 0 ) + " TS_B=" + DoubleToString (TS_B, 0 );

建议：



Lot_Risk变量是交易（增加仓位）时使用的保证金占比。



注意优化结果的HTML文件分别保存在每个代理端中： С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

如果你发现有bug或者需要其他一些特征，请联系我。

如果你能提供自己的优化特征值那就提好了。



PS：我喜欢使用公式№ 5