OptimReport v2.15 - MetaTrader 5程序库

如果你想使用自己的特征值来优化你的智能交易系统，你可以通过OnTester()函数使用"Custom max"模式。

本程序简化你创建自己程序的过程。

为了确定自定义优化参数，又是需要计算许多交易特征值。

本程序为您提供一下特征值：

  1. 利润因子；
  2. 以存款货币计算的利润；
  3. 获利点数；
  4. 总利润；
  5. 总亏损；
  6. 亏损笔数；
  7. 赢利笔数；
  8. 均比赢利（以百分比计）；
  9. 日均赢利（以百分比计）；
  10. 最大回撤；
  11. 余额波动带宽度（以点数计算）；
  12. 余额线最大和最小值之间的差；
  13. 平均回撤（所有交易的回撤求和平均）
  14. 回复因子；
  15. 均比点数。

和之前的版本相比，增加了将优化结果（和所有特征值）保存到HTML文件中的选项。

OptimReport v2.15

操作方法：

将 "OptimReport.mqh" 文件复制到MQL5\Include\ 文件夹下

将下面的代码添加到你的交易系统中：

#include <OptimReport.mqh>
将此行添加到OnInit() 函数中：
OtimReport(1);

将此行添加到OnTick() 函数中：<

OtimReport(2);

当开仓时添加此行到你的代码中：

OtimReport(3);

添加这4行到OnTester() 函数中：

OtimReport(4);
Input_Param="input"; // 输入参数。看下面的例子...
if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar();
return(Vigoda);

这是Input_Param的一个例子：

Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0)
                  +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0)
                  +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0)
                  +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);

建议：

Lot_Risk变量是交易（增加仓位）时使用的保证金占比。

注意优化结果的HTML文件分别保存在每个代理端中： С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

如果你发现有bug或者需要其他一些特征，请联系我。
如果你能提供自己的优化特征值那就提好了。

PS：我喜欢使用公式№ 5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/241

