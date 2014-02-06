请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
OptimReport v2.15 - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1625
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
如果你想使用自己的特征值来优化你的智能交易系统，你可以通过OnTester()函数使用"Custom max"模式。
本程序简化你创建自己程序的过程。
为了确定自定义优化参数，又是需要计算许多交易特征值。
本程序为您提供一下特征值：
- 利润因子；
- 以存款货币计算的利润；
- 获利点数；
- 总利润；
- 总亏损；
- 亏损笔数；
- 赢利笔数；
- 均比赢利（以百分比计）；
- 日均赢利（以百分比计）；
- 最大回撤；
- 余额波动带宽度（以点数计算）；
- 余额线最大和最小值之间的差；
- 平均回撤（所有交易的回撤求和平均）
- 回复因子；
- 均比点数。
和之前的版本相比，增加了将优化结果（和所有特征值）保存到HTML文件中的选项。
操作方法：
将 "OptimReport.mqh" 文件复制到MQL5\Include\ 文件夹下
将下面的代码添加到你的交易系统中：
#include <OptimReport.mqh>将此行添加到OnInit() 函数中：
OtimReport(1);
将此行添加到OnTick() 函数中：<
OtimReport(2);
当开仓时添加此行到你的代码中：
OtimReport(3);
添加这4行到OnTester() 函数中：
OtimReport(4); Input_Param="input"; // 输入参数。看下面的例子... if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
这是Input_Param的一个例子：
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
建议：
Lot_Risk变量是交易（增加仓位）时使用的保证金占比。
注意优化结果的HTML文件分别保存在每个代理端中： С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
如果你发现有bug或者需要其他一些特征，请联系我。
如果你能提供自己的优化特征值那就提好了。
PS：我喜欢使用公式№ 5
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/241
iUSDx (USD 指数) 多货币对指标
iUSDx指标使用“MCM控制面板”的多货币对模式。它计算USD指数。交易历史
本脚本允许你使用图形对象，将历史交易记录放在图表上。