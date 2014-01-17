请观看如何免费下载自动交易
Range Expansion 指数 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2437
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者：
Earnforex
Range Expansion 指数 (REI) 是一个用于价格走弱或走强情况下，测量价格变化率以及标识超买/超卖区域的震荡指标。它由Thomas DeMark 发明，并在他的“技术分析的新科技”一书中描述。
该指标值在-100到+100之间变化。REI是一个增强的震荡指标，它在价格平稳时期稳定在一定水平上，仅当显著的高点和低点到达时才会显示趋势。
输入参数：
- REI_Period （默认值 = 8） - 指标周期。当它的值上升时，信号的数量会下降，但是它将变得更为准确。如果值下降，信号的数量将上升，但是将变得不准确。
Thomas DeMark 建议使用的默认周期为8。当价格上穿60水平，然后又下降穿过这一水平时，卖出。当价格下穿60水平，然后又上降穿过这一水平时，买入。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/529
