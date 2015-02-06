代码库部分
EA

SignalsDemo - MetaTrader 5EA

此 SignalsDemo EA 显示 交易信号管理功能 的操作。

此 EA 显示可用交易信号的信息, 允许管理它们的跟单设置, 以及信号跟单的订阅和退订。

在终端上登录 (使用主菜单->服务->设置, 社区栏目, 输入您的 MQL5 社区登录名和口令) 并当 EA 启动时授权改变信号设置:

图例. 1. 在 EA 选项里允许修改信号设置

图例. 1 当 EA 启动时信号设置

EA 使用交易信号的例子

图例. 2. 在 MetaTrader 5 中管理交易信号。SignalsDemo EA


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11408

