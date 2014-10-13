国际原油出现暴跌 93#汽油或跌回“6元时代”

根据现行成品油调价机制，10个工作日一调的周期，下一个调价窗口将于10月17日24时打开。 虽然距此还有5个工作日的时间，但随着近期国际原油的大幅下跌，业内机构预测，本周国内成品油价“六连跌”将成为大概率事件。而且业内机构普遍预测，本周油价跌幅将在200元/吨左右。届时国内部分省市“国四”93#汽油每升价格将重新跌回6元时代，并创三年以来新低点。国际原油价格出现暴跌自成品油在国庆节前实现“五连跌”以来，国际原油价格持续下挫。

隆众石化网分析称，三季度至今国际原油跌跌不休，屡创新低，跌幅之大令人咂舌。其主要原因是缺乏足够的利好支撑，而利空重重、弥漫难消，导致交易商普遍逃离多头，看空情绪明显。“十一”长假期间，国际原油价格出现暴跌，布伦特原油期货一度跌至2012年6月以来最低，已经从6月中旬的最高价位下跌了20%。从跌势上看，布伦特和纽约原油价格均已较6月的近期高点下挫20%以上，跨越了“熊市”门槛。国内成品油限价将再次下调最近两个月国际原油连受重挫带动成品油跌跌不休，“金九银十”的传统旺季踪影难寻，对国内化工品市场业者的心态无疑是利空冲击，油化品整体行情走势也受到持续抑制。据中宇资讯测算，截至10月10日，原油变化率为-4.18%，暂预测10月18日零时成品油零售价格下调幅度约195元/吨。

而据金银岛测算，截至10月11日第五个工作日，参考原油品种（布伦特、布伦特Dtd、迪拜、ESPO）均价92.627，变化率-3.96%，汽柴油对应下调幅度为190~230元/吨。根据目前油价跌势计算，原油价格在本周只有出现约10美元的反弹走势，成品油此次下调的预期才会落空。而在全球经济预期不佳的情况下，业内普遍预计，原油将难出现大幅度反弹，本周期国内成品油限价将再次下调，迎来史上首次“六连跌”将是大概率事件。届时国内部分省市“国四”93#汽油每升价格将重新跌回6元时代，并创3年以来新低点。油价或有偏向下行的风险据信息时报记者了解，今年以来我国成品油已经历12次调价，其中4次上调，九次下调，六次搁浅。从7月21日至9月30日，成品油价格连续五次下调，汽油零售价已累计下调780元/吨，柴油下调675元/吨，折合为升价约0.58元左右。更重要的是，由于目前国际油价熊态尽显，机构持续看空油价后市。摩根士丹利表示，目前原油价格面临的最重要利空因素即为供过于求，且这个因素在短期内难以看到任何变数。

花旗集团在最新报告中明确表示看空原油和天然气近期表现，该机构将2015年纽约平均油价预估下调10美元至每桶89.50美元，将2015年布伦特平均油价预估自每桶105美元下调至97.50美元。而高盛集团虽然维持布伦特原油中期底部在每桶90美元的观点，但强调如全球需求成长持续不振，该预估有偏向下行的风险。