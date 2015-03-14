原油供应过剩堪忧油价暴跌4.7%

北京时间3月13日晚间消息，纽约原油期货价格周五最新下跌3.5%，至每桶44.84美元，主要由于国际能源署(IEA)公布的月度报告增强了市场有关原油供应过剩的担忧情绪。同时，美国储存容量日益紧张，可能导致油价进一步走软。本周，国际原油跌幅高达9.6%。

国际能源署在报告中指出，从表面上看来原油价格正在稳定下来，但实际上这是一种危险的平衡。报告指出，2月份美国原油产量增长11.5万桶，库存的大幅增长再加上储存容量的日益紧张可能拖低油价。在这份报告公布以前，过去几周时间里原油价格一直都在相对较 窄的成交区间内波动，主要由于美国原油钻探平台数量已大幅减少。

但是，原油钻探平台数量的减少并未减轻美国的供应过剩压力。据周三公布的政府报告显示，美国原油库存连续第九个星期增长。

国际能源署(IEA)的高级原油市场分析师马修-帕里(Matthew Parry)称，纽约原油期货与布伦特原油期货之间的价格差正在扩大，这是因为美国的库存增长速度超过了其他地区。他指出，从上半年情况来看，各个地区都面临着供应过剩的状况，但到目前为止美国是供应过剩最严重的国家。而与此同时，布伦特原油期货价格则受到了利比亚问题的一定支撑。

另据媒体报道称，美国工会工人已经达成了一项初步协议，将终止持续了一个多月的罢工。