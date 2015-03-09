原油下一步如何走？你需要理解这个问题

油价未来走势如何？法国兴业银行（14.71 +8.72%，问诊）称，你需要了解海上囤油套利在油价走势中扮演的角色。

投资者的买入动机是广泛的，也不总是基于传统的市场分析的。由于现有对冲仓位的名义价值下降，他们热衷于用新获得的信贷额度锁定低油价。捐赠基金和主权财富基金（SWFs）需要利用这一“机会”扳回近期的损失。

其核心在于：

现在以较低价格买入现货，同时以较高价格卖出远期合约，借此锁住价差利润。如果这一利润高于租用、固定巨型油轮和交易费用，这种套利应该会发生。

以下是法兴的具体分析：

1. 一旦陆上仓库存满，现货原油会以更低价格成交以消除过剩产量。买家会买入实物原油，然后贮藏在巨型油轮上，每只油轮可以储油200万桶（相当于2000份期货合约）。以我们撰写报告之时的价格（57美元/桶）为例，一艘巨轮的原油的名义价值达到1.14亿美元。

2. 如果有可能的话，买家会选择固定相对老旧的巨型油轮，因为它们的价格更为低廉，尽管效率也偏低。由于只是用来储油，所以买家不会过于担心效率问题。最近一次的数据显示，合法商家的租用和固定费用约在4.3万美元/天或1700万美元（396天）。

3. 与此同时，买家通过远期合约锁定价差，以66.61（撰写报告时）美元的价格卖出2000份远期合约（每份合约等于1000桶）。一年获得9.61（66.61-57）美元/桶的价差，意味着200万桶（2000*1000）可以获得1922万美元的利润。

4. 不过，除了油轮和固定费用外，其他费用也需要考虑在成本里。 我们预计，船上原油的保险费用约是原油价值的1％，即约114万美元/年。船体清洁（每月一次）和租船融资成本等支持加起来每年约212.2万美元，全年支持共在326.2万美元。

5. 此外，大部分巨型油轮都不允许直接在港口装卸货，因此还需要租用小型船只进行原油的装修。如下图所示，基于当前的观察，我们认为这还会增加65.1万美元/年的成本。

6. 买家还需为期货市场的仓位进行融资。保守估计，一份合约需要的保证金约是4500美元（包括应对波动需要的空间），那么2000份合约就需要融资900万美元，成本约在45.35万美元。预计交易成本约在1.088万美元。

法兴认为，发现能让该套利交易产生利润的油价水平可以作为未来油价方向的一个重要指引。换言之，法兴正在寻找足以让期限价差扩大到吸引套利资金介入的现货价格水平。

该行给出的案例显示，布油价格需要在49美元附近，套利资金方有相当的盈利（300万美元）。

不过，法兴注意到，一旦这种套利交易启动，反而会让现货价格远离能够开展这类套利的价格水平：

每一轮海上囤油，买家买入现货都会对近端价格构成部分支撑，而随着一年期合约被卖出，远端价格会承压——反而会缩小远期对近期的溢价。近月合约价格需要低到足以让套利产生经济效益，这可能会是一个漫长的过程，需要一定的时间。

基于此，美国金融博客Zerohedge认为，未来油价可能会大幅走低。