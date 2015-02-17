世行国际石油：反弹之路坎坷 美原油周一回落53关口

基本面分析

由于近期美国石油企业减产停钻的数量直线飙升，潜伏的多头开始发力。两个原油基准价格均连续三周收涨，布伦特油价自1月23日以来的反弹幅度已达到25%。不过本周一2月17日原油并未继续上行。美国纽交所3月原油期货价格失守53关口，回落至52.79美元/桶的开盘水平附近。而布伦特4月原油期货价格失守62关口，回落至61.50美元/桶附近。

当前高水平的石油产量使得油价出现任何大幅反弹都变得非常困难。石油库存日益增加，消耗速度却并未加快，跟不上供应的速度。虽然有关希望油价触底的猜测支撑行情小幅反弹，但数据并非透露着原油在3月之后可以一路高歌。例如输油管、储油设施和油轮的库存周转天期，去年此时，库存周转天数在24天左右，目前则接近28天。高盛在报告中指出，依其所见，钻油平台数量下降，仍不足以减缓美国产量增长以达到平衡油市的目的。高盛重申“未来数季油价仍需地位运行”方能解决供应过剩问题的观点，油价至少在今年将继续低位运行，2016年之前或处在40-60美元/桶。只有当库存趋向下降到低于3.8亿桶的水平，且日产量跌向850万桶，油价才会出现真正反弹。

另外利比亚国家石油公司在其网站上发表声明称，如果利比亚政府无法控制住袭击，公司将被迫停止各个领域的所有业务，以保证公司员工的生命安全。作为非洲最大的原油储备国和OPEC成员国之一，利比亚1月日均产油量达到35万桶。不过在发生石油管道被袭之后利比亚的产能降至18万桶/日。这也成为近期看多布伦特原油的一个推动因素。

技术面分析

技术方面美原油上周五再度上行，周四周五连续大涨使多头重拾信心，再度回归了50美元的关口，但仍受近两周阻力位压制。从日线的均线系统上看，目前美原油再度踩上穿5日均线，10日均线与20日均线仍拐头向上，5日均线趋于水平。60日均线目前是一个较强的压力位，其与2014年9月中旬开始的下跌趋势线共同构成了一个下行通道，目前油价并未上破此通道，大反弹的行情仍不能充分确立。二级指标上MACD双线继续上扬但红柱开始减小，同样反映出上行动力逐渐疲弱，鉴于油价目前仍未突破阻力位，本周走势仍不明朗，操作上应谨慎不可高位多单入场。

操作建议

北油所93#原油

第一阻力位3736，第二阻力位3855。支撑位3361。

操作建议上观望为主，若价格再度踩上5小时均线，且10小时20小时均线构成多头发散可入场做多，若下破3350则出场观望。