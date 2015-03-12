全国成品油价格指数小幅回落

全国成品油价格指数运行结果表明，上周93号汽油平均价格报收于7179元／吨，较前一报告周期下跌14元／吨（折合0.1角／升）；0号柴油平均价格报收于6162元／吨，较前一报告周期下跌53元／吨（折合0.45角／升）。综合来看，全国柴油平均价格走低带动全国成品油价格指数小幅回落。

新华（大庆）国际石油资讯中心分析师蒋冰认为，近日受沙特不减产言论和美元走强影响，国际油价小幅走低。国内汽柴油价格因工程用油需求尚未恢复走势平稳，市场交投冷清。

蒋冰分析认为，因外盘油价震荡走低，一揽子原油变化率缩小至调价红线以内，目前多观望为主，采购意愿不强，春季工程开工未完全恢复，油品需求仍显疲软，供应充裕格局未改，油品库存维持高位运行，预计随着天气回暖，油品需求将逐步回升。国际市场，近日受希腊债务局势尚不明朗以及欧洲央行执行全面量化宽松货币政策的影响，美元汇率走强，美元走强降低以美元计价的石油投资吸引力，该消息利空国际油价。观望后市，原油市场目前供应依旧宽松，地缘政治及经济数据偶有影响，预计短期内国际油价将维持震荡格局。

全国成品油价格指数是由新华（大庆）国际石油资讯中心在每天采集国内各地一万多个成品油市场终端价格信息的基础上，通过系统和专业的计算方法得出的综合指数，旨在全面反映国内成品油消费价格水平及波动情况。