欧佩克：原油价格可能进一步面临下行压力

北京时间10月10日晚间消息，欧佩克（OPEC）发出警告称，原油价格可能进一步面临下行压力，原因是预计比以往温暖的冬季天气将导致需求进一步受损。 欧佩克官员在今天发布的月度原油市场报告中预测称，今年冬季美国的采暖度日数（heating degree days）将比去年冬季少12%，这意味着原油需求将会下降。目前而言，伦敦北海布伦特原油期货价格已经下跌至接近于四年低点的水平。 与此同时，欧佩克指出天气因素对美国燃料消费量的影响力已经变小，原因是目前取暖用油在“中间馏分油”需求中所占比例已经低于20%。 伦敦北海布伦特原油期货价格在周五交易中下跌至每桶90美元下方，主要由于原油供应量增长，且市场正在消化愈加黯淡的经济数据，分析师则纷纷下调油价预期。 最近以来油价的直线下滑已令欧佩克成员国面临的压力加大，迫使其采取行动来降低原油供应量。分析师预测，欧佩克不太可能会在11月底会议以前下调原油产量。但是，沙特阿拉伯已经显示出不愿降低产量的意向，原因是这可能使其面临被其他国家抢占市场份额的风险。 欧佩克重申了对2015年的原油需求预期，即欧佩克成员国的原油日均需求将为2920万桶，与2014年的预估水平相比减少30万桶。 据劳埃德情报信息（Lloyd’s List intelligence）首席分析师尼尔·阿特金森（Neil Atkinson）预测，北海布伦特原油期货价格的最新成交区间将在每桶75美元到90美元之间，他将当前的市场状况比作1986年时的状况，当时欧佩克被迫大幅下调产量。 阿特金森表示：“在2014年中，有关欧佩克将采取什么行动为油价提供支撑的猜测再度浮出水面，但环境已经发生了改变。今天，只有沙特阿拉伯拥有下调产量的重大余地，而在1986年时则是所有欧佩克成员国都有。”他还补充道：“随着经济增长和原油需求的减弱，再加上全球原油供应量的增长，油价只能有一个方向，那就是下跌。”