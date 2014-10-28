空头回补助力下 美国原油微跌





高盛(Goldman Sachs)以产量增加和需求不足为由将其2015年第一季度布伦特原油价格预期从100美元/桶下调至85美元/桶，同时将美国原油价格预期从90美元/桶下调到75美元/桶。





高盛下调预期导致布伦特和美国原油期货价格下滑，但之后，因正确押注油价将下跌的市场人士清掉了一些空头头寸，这引发一连串的空头回补，从而弥补了早前的损失。





美东时间昨日上午公布的美国9月成屋签约销售指数月率仅上升0.3%，不及市场预期的上升0.5%，令美元指数(85.6400, 0.0500, 0.06%)走低，提振以美元计价的大宗商品市场。





12月美国原油期货(WTI)周一盘中曾跌至79.44美元/桶，为2012年6月以来的最低水平，之后收盘回弹至81美元/桶，下跌1美分。





12月布伦特原油期货盘中跌至低点84.55美元/桶，此后削减跌幅，收盘下跌30美分，报85.83美元/桶。





国际布伦特原油和美国原油期货之间的价差收窄至4.83美元/桶。





Tyche Capital Advisors管理成员Tariq Zahir表示，“今天的主要推动力是高盛的油价预期报告，布伦特和WTI显然正处于下跌行情。然而，原油期货市场在技术上有点被超卖，所以这些小反弹可能也会相当猛烈。”





休斯顿Mobius Risk Group公司研究和分析部副总经理John Saucer说，有迹象表明美国原油在6月以来跌逾25%后可能会开始企稳。





“当然油价可能继续走低，但这将需要新的动力，因为我们已经将全球经济增长疲软、需求降低、美元强势、石油输出国组织(OPEC，欧佩克)和沙特阿拉伯对供应的看法考虑到价格当中去了，”他说。





欧佩克将于11月27日开会并考虑调整其2015年上半年原油产量目标3000万桶/日。到目前为止，只有少数成员国呼吁减产。





沙特阿拉伯此前表示其可接受较低的油价，并愿意维持高水平供应来争夺市场份额。





根据伊朗石油部通讯社Shana报道，伊朗一位高级石油官员周一表示，欧佩克11月开会时不太可能削减其产量目标。





全球疲弱的需求和持续膨胀的供应继续给市场蒙上阴影。





昨日公布的经济数据中，关键的德国企业信心指数 。





周一(10月27日)，高盛(Goldman Sachs)削减原油价格预期使得油价在稍早交易时段下跌，此后市场空头回补帮助抵消跌幅，令美国原油价格暴跌至28个月低点80美元/桶下方后收盘反弹。