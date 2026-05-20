Duplicator - 在您的账户中复制信号和持仓

🔁 Exp-Duplicator for MetaTrader 4 & MetaTrader 5 用于在同一个 MetaTrader 终端内复制持仓的专业智能交易系统。 Exp-Duplicator 可以重复手动交易或自动交易，创建多个重复持仓，调整手数，复制或设置止损 / 止盈，反向开仓，筛选源持仓，并使用高级规则管理已复制的交易。













🎬 观看 Exp-Duplicator 如何工作 视频展示了 Duplicator 如何在一个 MetaTrader 终端内重复持仓、改变手数、复制止损 / 止盈，并按照您的规则管理重复持仓。





🔁 Exp-Duplicator：重复交易和持仓 Duplicator 用于根据您的复制规则，在同一个 MetaTrader 终端内重复现有持仓。





🚀 什么是 Exp-Duplicator？

Exp-Duplicator 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor），用于在同一个交易终端内复制持仓。

原始持仓称为 源持仓（source position）。复制出来的持仓称为 重复持仓（duplicate position）。Duplicator 会监控现有交易，并按照您的设置开立重复持仓：手数、重复次数、止损、止盈、Magic Number、交易品种、注释、反向模式、筛选条件以及平仓逻辑。

当您已经有交易信号、手动交易或其他智能交易系统在开仓，但希望用不同交易量、不同风险模型、额外管理规则或不同止损 / 止盈结构来重复这些交易时，本产品非常实用。

Exp-Duplicator 不是信号机器人。它不会决定在哪里买入或卖出。它只处理账户中已经存在的持仓，并按照您的规则进行复制。

🔁 复制现有持仓 在同一个 MetaTrader 账户内重复手动交易或智能交易系统开立的持仓。 📊 控制重复持仓手数 可以使用相同手数、固定手数、系数手数或动态手数计算。 🛡 管理 SL / TP 从源持仓复制止损 / 止盈，或为重复持仓设置固定水平。 🔃 反向与筛选 只复制指定交易，或按相反方向开立重复持仓。





⚠ 重要：Exp-Duplicator 不是不同 MetaTrader 终端之间的复制器。它是在一个终端和一个账户内部复制持仓。如果您需要从一个终端 / 账户复制交易到另一个终端 / 账户，请使用 COPYLOT MT4 或 COPYLOT MT5。





🧠 工作原理：源交易与重复交易

核心思路很简单：账户上出现一个持仓，Duplicator 根据它创建一个或多个额外持仓。

手动交易或另一个智能交易系统开立源持仓。

Duplicator 检查该持仓是否符合您的筛选条件。

如果该持仓允许复制，Duplicator 会开立重复持仓。

重复持仓可以使用相同手数、倍数手数、固定手数或动态手数。

重复持仓可以复制源持仓的 SL/TP，也可以使用自己的固定 SL/TP。

当源持仓关闭时，重复持仓也可以被关闭，或者由特殊的源持仓关闭后管理逻辑继续处理。

🔁 源交易与重复交易 该截图展示了核心概念：源交易是原始交易，而重复交易由 Duplicator 自动开立。





⚙ 默认设置下的标准复制

在最简单的模式下，Duplicator 会按照基本复制规则重复源持仓。

这是开始测试产品最清晰的方式：出现一个源持仓，然后在同一个终端内开立一个重复持仓。

理解标准模式后，您可以继续添加手数倍数、多个重复持仓、筛选条件、反向方向、固定 SL/TP 或源持仓关闭后的管理逻辑。

⚙ 标准复制示例 标准复制会根据默认规则重复源交易，是首次测试时最适合的模式。





⭐ 交易者为什么使用 Duplicator

在一个 MetaTrader 终端内复制手动交易

复制由其他智能交易系统开立的持仓

在不修改源策略的情况下增加或减少持仓交易量

使用 AmountOfDuplicate 从一个源交易创建多个重复持仓

复制源持仓的止损和止盈

为重复持仓设置固定止损和止盈

在需要相反方向逻辑时反向复制持仓

按交易品种、Magic Number、注释、手数、盈利或亏损筛选源交易

当源持仓关闭时关闭重复持仓

使用 TPWCM 逻辑在源持仓关闭后保留重复持仓

对重复持仓应用移动止损

无需改变原始源 EA，即可测试替代风险模型

✅ 主要价值：Duplicator 允许您扩展、转换或管理现有交易，而无需修改最初开仓的智能交易系统或手动策略。





🔢 AmountOfDuplicate：按指定次数复制

AmountOfDuplicate 参数定义一个源持仓应开立多少个重复持仓。

例如，如果 AmountOfDuplicate = 3，一个源交易可以创建三个重复持仓。当您需要多个独立的重复持仓、不同管理逻辑、更高市场敞口或分开处理交易时，这会很有用。

设置 结果 AmountOfDuplicate = 1 一个源持仓创建一个重复持仓。 AmountOfDuplicate = 3 一个源持仓创建三个重复持仓。 AmountOfDuplicate = 10 如果保证金和经纪商规则允许，一个源持仓可以创建十个重复持仓。





🔢 按指定次数复制 AmountOfDuplicate 允许一个源交易创建多个重复持仓。





⚠ 风险提示：更多重复持仓意味着更高的市场敞口、更高的保证金占用以及更高的潜在亏损。实盘交易前，请务必先在模拟账户中测试重复次数。





📊 手数控制：增加或减少重复持仓交易量

Duplicator 可以使用与源持仓相同的手数、固定手数、手数系数或动态手数计算来开立重复持仓。

这是本产品最实用的功能之一，因为它允许您在不修改源智能交易系统的情况下改变风险模型。

手数模式 工作方式 LotDuplicate = 0 重复持仓使用与源持仓相同的手数。 LotDuplicate > 0 重复持仓使用交易者指定的固定手数。 CoefficientLotDuplicate 重复持仓手数会乘以所选系数。 DynamicLot 重复持仓手数可以根据可用保证金和所选风险百分比计算。

手数示例

源手数 = 0.10，CoefficientLotDuplicate = 2 → 重复持仓手数 = 0.20

源手数 = 0.70，CoefficientLotDuplicate = 0.5 → 重复持仓手数 = 0.35

LotDuplicate = 0.50 → 每个重复持仓都以固定 0.50 手开立

📊 复制时增加或减少手数 该功能允许重复交易大于、小于或等于源交易。





🛡 从源持仓复制止损和止盈

Duplicator 可以将源持仓的止损和止盈复制到重复持仓。

当源交易已经具有正确的保护位和目标位，而您希望重复持仓遵循相同交易结构时，此模式非常有用。

如果源持仓之后修改了止损或止盈，并且启用了 ModifySLTPfromMainPosition，Duplicator 也可以更新重复持仓。

功能 含义 复制源 SL 重复持仓获得与源持仓相同的止损水平。 复制源 TP 重复持仓获得与源持仓相同的止盈水平。 ModifySLTPfromMainPosition 当源持仓 SL/TP 被修改时，允许更新重复持仓的 SL/TP。





🛡 复制止损和止盈 该模式会把源持仓的止损和止盈复制到重复持仓。





🎯 为重复持仓设置固定止损和止盈

有时您不想从源持仓复制 SL/TP，而是希望每个重复持仓使用您自己的固定止损和止盈。

Duplicator 通过 StopLossDuplicate 和 TakeProfitDuplicate 支持这种逻辑。

设置 含义 StopLossDuplicate = 0 从源持仓复制止损。 StopLossDuplicate > 0 为重复持仓设置固定点数止损。 StopLossDuplicate = -1 不复制止损。重复持仓开仓时不设置止损。 TakeProfitDuplicate = 0 从源持仓复制止盈。 TakeProfitDuplicate > 0 为重复持仓设置固定点数止盈。 TakeProfitDuplicate = -1 不复制止盈。重复持仓开仓时不设置止盈。





🎯 设置固定止损和止盈 该模式会为重复持仓设置固定止损和止盈，而不是从源交易复制。





🔃 反向复制

ReverseDuplicate 参数允许 Duplicator 以相反方向开立重复持仓。

例如，如果源持仓是 BUY，重复持仓可以作为 SELL 开立。如果源持仓是 SELL，重复持仓可以作为 BUY 开立。

这是高级模式。它可以用于对冲思路、反向信号测试或特殊恢复逻辑，但它会改变源交易的原始含义，因此必须谨慎测试。

ReverseDuplicate 结果 false 源 BUY 创建重复 BUY。源 SELL 创建重复 SELL。 true 源 BUY 创建重复 SELL。源 SELL 创建重复 BUY。





🔃 复制时反转交易方向 反向复制会按照与源持仓相反的方向开立重复交易。





🎯 筛选器：只复制您需要的持仓

Duplicator 提供灵活筛选器，因此并非每个持仓都必须被复制。

您可以通过订单类型、Magic Number、交易品种、注释、手数、盈亏状态、与源开仓价的距离，以及持仓是在 Duplicator 启动前还是启动后开立等条件，控制哪些源持仓允许复制。

筛选器 作用 OrderToDuplication 选择 BUY、SELL 或所有持仓进行复制。 MagikToDuplication 复制手动交易、指定 Magic Number 或所有 Magic Number。 SymbolToDuplication 复制所有交易品种、当前品种或一个指定品种。 CommentToDuplication 只复制包含指定注释或部分注释的交易。 MinLotToDuplicate / MaxLotToDuplicate 只复制所选手数范围内的交易。 CopyOnlyLossPosPoint 只复制已经达到指定点数亏损的持仓。 CopyOnlyProfPosPoint 只复制已经达到指定点数盈利的持仓。 OnlyNewPositions 只复制 Duplicator 启动后开立的持仓。 MaximumDistance 只有当当前价格距离源开仓价不太远时才复制。





🛑 OnlyCloseOrders：停止新复制，但继续管理已有重复持仓

OnlyCloseOrders 参数会阻止 EA 开立新的重复持仓，同时仍允许它关闭已经创建的重复持仓。

当源策略进入危险的市场阶段，您不想增加新的重复敞口，但仍希望已有重复持仓遵循源持仓关闭逻辑时，这个功能会很有用。

实际用途：OnlyCloseOrders 可以在不从图表移除 EA、也不失去对已开重复持仓管理的情况下，减少新的市场敞口。





📈 重复持仓的移动止损

Duplicator 可以对重复持仓应用移动止损。

当源交易使用一种管理逻辑，而重复持仓需要使用另一种逻辑时，这很有用。例如，源 EA 可能按自己的算法平仓，而重复持仓使用独立的移动止损。

移动止损设置 含义 TrailingStopUSE 为重复持仓启用标准移动止损。 TrailingStop 以经纪商点数表示的移动止损距离。 TrailingStep 下一次修改止损所需的最小步长。





🧩 TPWCM：源持仓关闭后管理重复持仓

TPWCM 模块是 MetaTrader 4 的高级功能。它会改变重复持仓的常规关闭行为。

通常，当源持仓关闭时，重复持仓也可以一起关闭。但启用 TPWCM 后，重复持仓可以在源持仓关闭后继续保留。随后 Duplicator 可以对剩余重复持仓应用止盈、止损、移动止损或保本逻辑。

TPWCM 功能 用途 TPWCM_Use 源持仓关闭后，让重复持仓保持活动状态。 TPWCM_TakeProfitWhenCloseMaster 源持仓关闭后，为重复持仓设置止盈。 TPWCM_StopLossWhenCloseMaster 源持仓关闭后，为重复持仓设置止损。 TPWCM_TrailingStopUSE 仅在源持仓关闭后启用移动止损。 TPWCM_BreakEven 源持仓关闭后，为重复持仓启用保本逻辑。





⚠ 高级模式：TPWCM 可能会在源持仓关闭后继续保留重复持仓。请务必在模拟账户中仔细测试这种行为。





🖥 控制面板与账户信息

Duplicator 使用信息面板，帮助交易者了解智能交易系统在图表上的运行状态。

面板可以显示产品信息、策略状态、账户数据、交易品种信息、当前目标和活动持仓信息。相比只查看 Experts 和 Journal 标签页，这让产品监控更直观。

🖥 Duplicator 面板与交易信息

该面板帮助您直接在图表上监控源交易和重复交易的信息。





⚙ 您应该了解的主要设置

Duplicator 拥有许多设置，因为它可以处理手动交易、智能交易系统持仓、不同交易品种、不同 Magic Number 以及不同复制场景。下面是最重要的设置组。

设置组 用途 源持仓筛选器 按类型、交易品种、Magic Number、注释、手数、盈亏和距离选择源持仓。 复制逻辑 控制重复数量、重复行为、反向模式和源持仓关闭逻辑。 手数设置 使用相同手数、固定手数、系数手数或动态手数。 SL / TP 设置 复制源 SL/TP、移除水平，或设置固定止损和止盈。 点差限制 当点差超出所选范围时阻止复制。 移动止损 对重复持仓应用移动止损。 TPWCM 模块 源持仓关闭后管理重复持仓。 MT5 TypeFilling 如果经纪商返回无效成交模式错误，用于控制订单成交模式。 RoundingDigits 为具有特殊跳动精度的交易品种四舍五入价格，例如贵金属或自定义 CFD 工具。





📘 想查看完整参数列表？ 在使用高级筛选、反向复制、动态手数、TPWCM 或 MT5 成交设置之前，请打开完整的 Duplicator 设置文档。





✅ 实际使用场景

1. 在不修改源 EA 的情况下增加持仓交易量

如果另一个智能交易系统以较小手数开仓，您可以使用 Duplicator 创建更大手数或倍数手数的额外持仓。

2. 降低大手数源持仓的风险

如果源持仓手数过大，您可以用较小系数或固定小手数复制它，并将重复持仓作为受控敞口模型。

3. 多次重复一个信号

如果您需要从一个源交易创建多个独立重复持仓，AmountOfDuplicate 可以生成多个重复持仓。

4. 使用不同的止损和止盈

如果源 EA 使用的 SL/TP 不符合您的交易风格，Duplicator 可以用您自己的固定止损和止盈开立重复持仓。

5. 只复制特定交易

您可以使用 Magic Number、交易品种、注释、手数和盈亏筛选器，只复制账户中的指定持仓。

6. 反向源信号

ReverseDuplicate 可以按相反方向开立重复持仓。这对特殊测试或对冲思路可能有用，但需要认真进行模拟验证。

7. 源持仓关闭后继续管理重复持仓

通过 TPWCM 逻辑，重复持仓可以在源持仓关闭后继续保持活动，并使用自己的止盈、止损、移动止损或保本规则。





🌐 经纪商、VPS 和终端建议

Duplicator 依赖快速持仓监控、订单开立、修改和平仓。稳定执行和正确的交易品种规格非常重要。

✅ 建议条件 稳定的经纪商执行质量

正确的手数步长和最小手数

合理的点差条件

如果复制需要持续运行，建议使用可靠 VPS

认真配置 Magic Number

实盘前先进行模拟测试 ⚠ 请重点检查 新闻期间点差扩大

重复持仓开立后的保证金占用

最小 Stop Level 和 Freeze Level

MT5 成交模式错误

交易品种后缀和经纪商规格

目标源持仓是否符合筛选条件





🛠 如何安装并开始使用 Duplicator

MQL5 Market 产品的安装流程是标准的。安装后，将智能交易系统加载到图表，配置源持仓筛选器和复制规则，然后先在模拟账户中完整测试。

步骤 操作 1 下载、购买或租用适用于 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的 Duplicator。 2 打开 MetaTrader，并登录用于该产品的 MQL5 账户。 3 从终端的 Market 区域安装 Duplicator。 4 将 Duplicator 加载到图表。 5 启用 Algo Trading / Auto Trading，并在 EA 设置中允许自动交易。 6 配置 OrderToDuplication、MagikToDuplication、SymbolToDuplication 和 CommentToDuplication。 7 设置 AmountOfDuplicate、LotDuplicate 或 CoefficientLotDuplicate。 8 配置 StopLossDuplicate、TakeProfitDuplicate 和 ModifySLTPfromMainPosition。 9 在模拟账户中测试源持仓和重复持仓的开仓与平仓。 10 只有在完全理解敞口、手数倍数、筛选器和平仓逻辑后，才用于实盘交易。









🆚 Duplicator 与 COPYLOT 的区别

Duplicator 和 COPYLOT 解决的是不同任务。在选择产品前，这一点非常重要。

Exp-Duplicator COPYLOT 在一个 MetaTrader 终端 / 账户内复制持仓 在不同 MetaTrader 终端 / 账户之间复制交易 处理同一终端中的现有持仓 使用主端 / 客户端终端架构 适合在一个账户内扩展源 EA 或手动交易 适合从一个账户向另一个账户复制交易 可以从一个源交易创建多个重复持仓 从外部主端源复制交易到客户账户 可以使用手数倍数、固定手数、反向模式和 TPWCM 逻辑 专为账户到账户的跟单复制逻辑设计





📌 开始前的实用建议

从模拟账户开始。

先只测试一个源交易和一个重复持仓。

在启用所有交易前检查 Magic Number 筛选器。

如果交易多个品种，请谨慎使用 SymbolToDuplication。

在未检查保证金要求前，不要使用过大的 AmountOfDuplicate 值。

检查交易品种的手数步长、最小手数和最大手数。

如果不想在远离源价格的位置延迟复制，请使用 MaximumDistance。

如果不希望 EA 启动后复制旧持仓，请启用 OnlyNewPositions。

ReverseDuplicate 只能在仔细测试后使用。

如果重复持仓没有开立，请检查 Experts 和 Journal 标签页。

如果 Duplicator 必须持续监控持仓，请使用稳定 VPS。





⚠ 风险提示

外汇和 CFD 交易存在风险。 Exp-Duplicator 会复制现有持仓，并可能增加总市场敞口、保证金占用和潜在亏损。手数倍数、多个重复持仓、反向模式、动态手数以及源持仓关闭后管理逻辑都必须认真测试。本工具不会生成盈利信号，也不保证盈利。





🏁 总结

Exp-Duplicator 专为希望控制同一个 MetaTrader 终端内现有持仓重复方式的交易者而设计。

它可以帮助您扩展手动交易、复制智能交易系统持仓、改变手数、复制或覆盖止损和止盈、反转重复方向、筛选源持仓，并在源持仓关闭后继续管理重复持仓。

如果您需要在一个账户内部使用灵活的持仓复制工具，Duplicator 可以成为强大的交易助手。但由于它可能快速增加市场敞口，因此必须用纪律、现实风险控制和充分模拟测试来配置。

🚀 开始使用 Exp-Duplicator 下载演示版，观看视频，阅读完整说明，配置筛选器和手数规则，然后先在模拟账户中测试持仓复制，再用于实盘交易。









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