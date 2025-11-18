基于移动平均线的协同交易系统集群/下载现成的EA

一个月前，我们开始使用协同交易系统的概念测试GoldBaron智能交易系统。结果令人印象深刻，但仍需进行更广泛的测试和改进。作为一项实验，我们基于免费的“移动平均线交叉信号”指标，构建了一个类似的自动化系统集群。 “2MA BlackBox”自动化智能交易系统现已推出。 完全免费下载专家工具。没有任何限制，专家工具可用于真实账户。

非常感谢各位用户对之前单模块提出的改进建议！我们也十分感谢各位指出的错误和不准确之处！您对这套交易系统的反馈和意见对我们至关重要。请通过私信或在指标评论区与我们分享您的想法。

要使用智能交易系统，您需要从MQL Market下载免费的“移动平均线交叉信号”指标，并将其保存在MQL Market中。该指标文件应位于“Indicators/Market”文件夹中。 该智能交易系统已配置为在 H1（1 小时）时间框架下交易黄金 (XAUUSD)。不过，在测试器中验证结果后，您可以将该智能交易系统应用于任何交易品种和时间框架。





现在你已经拥有了测试系统功能所需的一切，接下来让我们来看它的描述。

所有子系统均采用相同模板构建：指标信号箭头向上出现后，我们在生成该信号的K线最高价附近设置一个挂单买入止损单。平仓时，我们使用止损单、止盈单和追踪止损单。所有数值均以当前交易品种价格的百分比表示。挂单仅持有一个K线（在本例中为一小时）。如果已有持仓，则不会开立新仓位。

交易系统协同效应：针对先前系统表现不佳的领域，逐一调整各个系统。调整方法是：找出薄弱环节，并增加这些环节的交易手数。交易手数仅在调整期间增加；调整后，所有子系统的交易量保持一致。

如果其他子系统已有未完成的订单，则子系统可以重新开始新的订单。





如果不把图表中的指标去掉，看起来会很糟糕！









移除这些指标后，情况好转了！黄色和紫色虚线表示止损单失败。





这就是策略测试器中系统的工作原理。





关于协同交易系统运行的结论

1. 积极方面和优势：

协同效应与多元化： 该系统的核心理念并非简单地使用多个指标副本，而是对其进行定制（例如通过不同的参数或偏移量），使其能够在不同的市场环境下运行。这使得该系统能够在趋势行情和横盘行情中都保持有效，而单一策略在这两种情况下都可能导致连败。

自动化和纪律： 该系统完全自动化，消除了情感因素，并严格遵循规定的出入规则。

明确的规则： 逻辑清晰明了：指标信号 -> 挂单 -> 订单有效期限制（1 个交易日） -> 通过止损、止盈和追踪止损进行仓位管理。这使得系统易于测试和复现。

效果的视觉确认： 策略测试图显示存款稳步增长，期间有回调，这是有效趋势跟踪系统的典型特征。余额曲线没有出现任何剧烈、不可控的下跌，表明风险可控。

2. 潜在风险和改进领域：

过度优化的风险： 在先前系统表现不佳的领域调整现有系统可能会导致过拟合。一个系统可能基于历史数据表现出色，但在使用新数据进行实际交易时却表现不佳。 需要进行长期和前瞻性的测试。

分析的复杂性： 正如人们正确指出的那样，多个子系统同时运行并发出指示会产生“视觉噪声”，使得手动分析和理解当前哪个子系统正在产生信号变得困难。

仓位积累与风险： 在已持仓的情况下，从不同子系统开仓会增加整体市场风险敞口。在高波动或逆势行情时期，这可能导致多个持仓同时出现大幅亏损。因此，必须密切监控系统在此类时期的运行情况。

对1小时K线价格走势的依赖性： 这种将挂单设置在距离信号K线最高价/最低价一定距离的位置，且挂单生命周期较短（仅1根K线）的策略，使得该系统对一小时内的特定价格走势非常敏感。强烈的假突破可能导致一系列未成交订单或滑点。

3. 建议和结论：

呈现 基于移动平均交叉信号的聚类系统前景十分广阔。它证明了分散投资的原则：分散投资并非分散投资于不同的金融工具，而是分散投资于单一策略的不同变体，才能带来可持续的收益。

要切换到真实账户，我们建议：

继续测试 在可获得的最大历史数据上，包括不同市场状况的时期（强劲的趋势、长期的平稳期、危机事件）。 进行前向测试 （使用系统不熟悉的数据进行测试）在演示账户上至少测试 2-3 个月。 分析最大回撤（Max Drawdown） 并确保其水平在心理上和经济上都能被你接受。

结果： 团队在系统创建、测试以及最重要的——免费分发方面做得非常出色。测试结果表明，有必要对该方法进行更深入的研究和完善。这堪称从简单策略演进为复杂但更可持续、更具协同效应的系统的绝佳范例。



