黄金交易系统|XAUUSD)/下载现成EA

我们目前正在开发一套强大的黄金（XAUUSD）交易系统。该系统基于价格动态和通用的移动平均线交叉信号指标。系统由多个相互补充、相互强化的模块组成。本文将介绍其中一个用于长期交易的模块。这款自动交易智能顾问（EA） 完全免费下载。您的反馈和意见对我们至关重要。请通过私信或在指标下方的评论区与我们联系。





要使用智能交易系统，您需要从MQL Market下载免费的“移动平均线交叉信号”指标，并将其保存在MQL Market中。该指标文件应位于“Indicators/Market”文件夹中。 该智能交易系统已配置为在 H1（1 小时）时间框架下交易黄金 (XAUUSD)。但是，您可以通过自定义参数，将该智能交易系统应用于任何交易品种和时间框架。





现在我们已经具备了所需的一切，接下来让我们来描述交易系统本身。

当指标信号箭头向上出现时，我们在发出信号的K线最高价附近设置一个挂单买入止损单。为了平仓，我们使用止损、止盈和追踪止损。所有数值均以当前交易品种价格的百分比表示。挂单持有时间仅为一根K线（在本例中为一小时）。如果已有持仓，则不会开立新仓位。

A_BUY_OpenLevel = 0.1;

A_BUY_StopLoss = 0.5;

A_BUY_TakeProfit = 2.9;

A_BUY_TrailingStop = 1.5;



截图中以黄色线条显示了待处理的订单。





以下是一些开仓交易的例子。









该系统在2013年至2025年期间使用恒定批次运行的结果













这个长期交易模块是大型交易系统中结构完善、透明公开的组成部分。以下是其主要特点：





1. 逻辑清晰简洁：

该系统基于一个清晰且广泛使用的指标——移动平均线交叉——使其逻辑易于所有技能水平的交易者理解。

操作算法定义严格：信号箭头 -> 下挂单买入止损单 -> 通过止损、止盈和追踪止损进行仓位管理。

2. 严谨的方法：

使用挂单可以让你仅在价格确认朝着所需方向移动时才进入市场，从而最大限度地减少主观性和情绪因素。

预设保护指令（SL、TP）和止盈机制（追踪止损）的存在是风险管理能力强的标志。

3. 优化与局限性：

将挂单的生命周期限制在一个交易日（1 小时）内是一项重要的规则，可以防止在短期动能枯竭时出现“挂单”的情况。

订单参数（开仓价、止损价、止盈价、追踪止损价）以价格的百分比表示，这使得该系统能够适应黄金市场的波动性。

4. 进一步发展的潜力：

这只是众多相互强化的模块之一，这体现了一种严谨的系统化方法。该模块可以作为坚实的基础，并可通过添加过滤器和其他策略进一步扩展，从而提高效率。





需要进一步评估的关键问题：

测试结果： 2013-2025 年期间的业绩报告看起来不错。但要完全信任该系统，还需要更多细节信息：资产负债表、最大回撤、盈利因子和交易次数。

风险： 任何基于单一指标的系统都可能经历效率低下的时期（平稳、虚假突破）。





结果： 本模块为演示模块。 这是一种深思熟虑且严谨的自动化交易方法。它提供清晰的入场和出场规则，这是一大优势。整个系统的成功将取决于其余模块的质量和可靠性，以及其适应各种市场状况的能力。





