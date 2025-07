VR Trade Panel - Pannello di trading professionale 2025

🚀 Versione dimostrativa 🚀

VR Trade Panel — Una soluzione professionale per il trading, che consente di gestire efficacemente le posizioni con le linee di tendenza. La funzionalità unica consente di installare la perdita di arresto e trarre profitti sia a livelli dinamici (linee inclinate) che a valori fissi. Ciò fornisce la massima flessibilità e praticità nel commercio. Grazie alla semplicità dell'interfaccia e alla [gestione] dettagliata, sarà più facile per i principianti padroneggiare le basi del commercio e iniziare a praticare. La capacità di automatizzare molti processi e funzionalità ampliate consente agli utenti esperti di ridurre i tempi sulle operazioni di routine e concentrarsi sull'analisi del mercato.

Il programma è distribuito assolutamente gratuito mentre l'offerta speciale è valida. Cogli l'occasione per scaricarlo da solo e condividere le notizie con i tuoi amici.

Gli utenti ottengono i seguenti vantaggi:

Utilizzo della perdita di stop reale e virtuale e prendere profitto

La possibilità di movimenti automatici fermare la perdita e trarre profitto lungo le linee di tendenza

Compito del tempo esatto di spostamento della perdita di arresto e prendere profitto

Gestione degli ordini ritardati con movimento automatico lungo le linee di tendenza

Chiusura parziale delle posizioni

Impostazione rapida di cinque diverse dimensioni del lotto per il commercio accelerato

Comodità di molti lotti: saldo, interessi e importo del deposito

Ulteriori strumenti utili per aumentare l'efficienza del trading

Gestione unica del rischio

Nuovo aggiornamento:

Questa è la prima versione dell'aggiornamento negli ultimi otto anni, e ora il programma è diventato disponibile per Metatrader 4 e Metatrader 5. Abbiamo tenuto conto dei desideri degli utenti e introdurre gradualmente una serie di nuove funzioni, tra cui:

Indicatore [VR ATR Pro], costruito direttamente nel pannello.

Sistema di notifiche su uno smartphone per prezzo e tempo.

Avvisi su smartphone ed e -mail.

Espandere opportunità grazie a nuovi strumenti efficaci.

Trailing multifunzionale dei piedi e senza perdita.

Caratteristiche del pannello:

Minalismo e comodità della percezione: il panel è progettato in modo tale da occupare lo spazio minimo sul desktop e non sovrapporre importanti informazioni analitiche. L'utente può posizionare liberamente gli elementi del pannello in qualsiasi punto di schermata comodo.

Semplicità e comfort nel commercio: è stata introdotta una comoda configurazione di cinque volumi di trading pre -set (lotti). Dopo l'impostazione iniziale, il trader sarà in grado di aprire istantaneamente posizioni con un semplice clic del mouse al volume selezionato.

La flessibilità dei metodi di trading - sono forniti due approcci all'apertura delle transazioni:

Il metodo di commercio veloce: il trader seleziona il volume desiderato e apre l'accordo con un clic letteralmente.



Il metodo commerciale configurato è inoltre disponibile la possibilità che la singola dettagliata imponga ogni ordine: la scelta della perdita di arresto e l'assunzione dei livelli di profitto, impostando le deviazioni dei prezzi ammissibili (scivolamento), aggiungendo commenti e identificatori univoci (numeri magici) per ogni transazione specifica.

Il numero massimo di perdite di arresto e i livelli di profitto è limitato a dieci per ogni ordine o posizione aperta.

L'interfaccia supporta il linguaggio multiplo, gli utenti possono aggiungere in modo indipendente traduzioni alla lingua preferita.

VR Trade Panel non compatibile con lo sceneggiatore di valute e azioni [VR Watch List and Linker]

È importante tenere conto di quanto segue: Test: VR Trade Panel È impossibile controllare un tester strategico standard. Per valutare il lavoro del panel sull'account demo, caricare una versione demo gratuita dal nostro [blog].

Magic Number: Il pannello interagisce solo con l'unico numero magico installato nelle impostazioni. Se una posizione o un ordine aperta ha un altro numero magico, il pannello continuerà a rintracciarli e controllarli in base al valore impostato nelle impostazioni.

Chiusura parziale: quando vengono utilizzate diverse perdite e prendono livelli di profitto, i valori reali si applicano esclusivamente a livelli estremi.

Linee di tendenza iniettate: quando si utilizzano livelli di tendenza con un angolo di inclinazione, assicurarsi di controllare manualmente i livelli quando si attraversano tra gli intervalli di trading.

Puoi fare una proposta per migliorare o aggiungere una nuova funzione in [Blog].

VR Trade Panel È un potente strumento per i trader di qualsiasi livello di formazione. Il suo utilizzo semplificherà notevolmente il processo commerciale, aumenterà l'efficienza della gestione del capitale e ridurrà i rischi. Ricorda che il successo nel mercato finanziario richiede uno sviluppo costante e un adattamento a nuove condizioni.

Теги: commercio manuale, panel commerciale, utilità commerciale, gestione degli strumenti, strumento di gestione, helper forex, assistente commerciale, fermata di trailing intelligente, stealth pro, dash board, gestore commerciale, responsabile commerciale, panel di negoziazione, perdita di arresto virtuale, profitto virtuale, ordine virtuale, posizione virtuale, responsabile del rischio, gestione del rischio.

Informazioni sull'autore

Ciao! Mi chiamo Vladimir e programmo strategie di trading e creo robot di trading da più di 15 anni. Nel mio lavoro utilizzo solo le mie idee e strategie. Lo sviluppo di robot commerciali è la mia passione. Ogni giorno provo nuove idee innovative e, sulla base di esse, creo funzioni uniche per i robot di trading. Creo strumenti di trading professionali. Puoi testare facilmente tutti i miei prodotti nel tester di strategia, su conti demo e persino su conti reali in condizioni reali. Mostro tutto così com'è e non faccio promesse o garanzie di profitto. Vuoi utilizzare applicazioni di trading uniche? Sentitevi liberi di scrivermi ai contatti sotto elencati.

⚡ ! - Attenzione ai truffatori, su Internet sono apparsi molti siti che offrono programmi con grandi sconti, tutti questi siti sono truffatori - !⚡

Pagine ufficiali dei prodotti VR Trade Panel al mercato Mql5.com:

🔵 Mercato Mql5.com: MetaTrader 4

🔵 Mercato Mql5.com: MetaTrader 5

💲 Pagamento: VISA, MasterCard, PayPal, UnionPay, WebMoney e altri.

🟡 Regali, bonus, altri programmi.

🔴 Le impostazioni e i file di set sono gratuiti. Visita la pagina

🔵 Il supporto tecnico è gratuito.

🚀 Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti.

🫡 Contatti ufficiali dell'autore:

🔥 Monitoraggio dei robot commerciali: Seller Vladimir Pastushak