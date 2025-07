VR Trade Panel - Panel de trading professionnel 2025

🚀 Version démo 🚀

VR Trade Panel est une solution professionnelle pour le trading, ce qui vous permet de gérer efficacement les postes à l'aide de lignes de tendance. Les fonctionnalités uniques vous permettent d'installer la perte d'arrêt et de réaliser des bénéfices à la fois aux niveaux dynamiques (lignes inclinées) et aux valeurs fixes. Cela offre une flexibilité et une commodité maximales dans le commerce. Grâce à la simplicité de l'interface et à la [gestion] détaillée, il sera plus facile pour les débutants de maîtriser les bases du commerce et de commencer à pratiquer. La capacité d'automatiser de nombreux processus et les fonctionnalités élargies permettent aux utilisateurs expérimentés de réduire le temps sur les opérations de routine et de se concentrer sur l'analyse du marché.

Le programme est distribué absolument gratuit tandis que l'offre spéciale est valide. Profitez-en pour le télécharger vous-même et partagez les nouvelles avec vos amis.

Les utilisateurs obtiennent les avantages suivants:

Utiliser une perte d'arrêt réelle et virtuelle et réaliser des profits

La possibilité d'arrêter la perte automatique de mouvement et de réaliser des bénéfices le long des lignes de tendance

Tâche du temps exact de la perte d'arrêt et de profit

Gestion des commandes retardées avec un mouvement automatique le long des lignes de tendance

Fermeture partielle des positions

Réglage rapide de cinq tailles de lots différentes pour le commerce accéléré

Commodité de beaucoup de lots: solde, intérêt et montant du dépôt

Outils utiles supplémentaires pour augmenter l'efficacité des échanges

Gestion unique des risques

Nouvelle mise à jour:

Il s'agit de la première version de la mise à jour au cours des huit dernières années, et maintenant le programme est devenu disponible pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Nous avons pris en compte les souhaits des utilisateurs et introduit progressivement un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment:

Indicateur [VR ATR Pro], construit directement dans le panneau.

Système de notifications sur un smartphone pour le prix et le temps.

Alertes sur les smartphones et les e-mails.

Élargir les opportunités grâce à de nouveaux outils efficaces.

Disponible multifonctionnel des pieds et sans perte.

Caractéristiques du panneau:

Minimalisme et commodité de la perception - Le panneau est conçu de manière à occuper l'espace minimum sur le bureau et de ne pas chevaucher d'informations analytiques importantes. L'utilisateur peut placer librement les éléments du panneau dans n'importe quel point d'écran pratique.

Simplicité et confort dans le commerce - Une configuration pratique de cinq volumes de trading pré-ensemble (lots) a été introduite. Après la configuration initiale, le trader pourra ouvrir instantanément les positions en un simple clic de la souris au volume sélectionné.

La flexibilité des méthodes de trading - deux approches de l'ouverture des transactions sont fournies:

La méthode commerciale rapide - le trader sélectionne le volume souhaité et ouvre l'accord avec un clic littéralement.



La méthode de commerce configurated est en outre disponible la possibilité d'une configuration individuelle détaillée de chaque commande - le choix de la perte d'arrêt et de prendre des niveaux de profit, de définir les écarts de prix autorisés (glisser), d'ajouter des commentaires et des identifiants uniques (numéros magiques) pour chaque transaction spécifique.

Le nombre maximum de pertes d'arrêt et de niveaux de bénéfice est limité à dix pour chaque commande ou position ouverte.

L'interface prend en charge le multi-language, les utilisateurs peuvent ajouter indépendamment des traductions à la langue préférée.

VR Trade Panel n'est pas compatible avec le dépistage des devises et les actions [VR Watch List and Linker]

Il est important de prendre en compte ce qui suit: Test: VR Trade Panel ne peut pas être vérifié dans un testeur stratégique standard. Pour évaluer le travail du panel sur le compte de démonstration, chargez une version de démonstration gratuite de notre [blog].

Numéro magique: le panneau interagit uniquement avec le seul numéro magique installé dans les paramètres. Si une position ouverte ou une commande a un autre numéro magique, le panneau continuera de les suivre et de les contrôler en fonction de la valeur définie dans les paramètres.

Clôture partielle: Lorsque plusieurs pertes d'arrêt et de prise de bénéfices sont utilisées, les valeurs réelles s'appliquent exclusivement à des niveaux extrêmes.

Lignes de tendance injectées: Lorsque vous utilisez des niveaux de tendance avec un angle d'inclinaison, assurez-vous de contrôler manuellement les niveaux lors de la traversée entre les intervalles de trading.

Vous pouvez faire une proposition pour améliorer ou ajouter une nouvelle fonction dans [Blog].

VR Trade Panel est un outil puissant pour les commerçants de tout niveau de formation. Son utilisation simplifiera considérablement le processus commercial, augmentera l'efficacité de la gestion du capital et réduira les risques. N'oubliez pas que le succès sur le marché financier nécessite un développement constant et une adaptation à de nouvelles conditions.

À propos de l'auteur

Bonjour! Je m'appelle Vladimir et je programme des stratégies de trading et crée des robots de trading depuis plus de 15 ans. Dans mon travail, j'utilise uniquement mes propres idées et stratégies. Le développement de robots de trading est ma passion. Chaque jour, je teste de nouvelles idées innovantes et, sur cette base, je crée des fonctions uniques pour les robots de trading. Je crée des outils de trading professionnels. Vous pouvez facilement tester tous mes produits dans le testeur de stratégie, sur des comptes démo et même sur des comptes réels en conditions réelles. Je montre tout tel quel et ne fais aucune promesse ni garantie de profit. Voulez-vous utiliser des applications de trading uniques ? N'hésitez pas à m'écrire aux contacts indiqués ci-dessous.

⚡ ! - Attention aux arnaqueurs, de nombreux sites sont apparus sur Internet proposant des programmes à gros rabais, tous ces sites sont des arnaqueurs - !⚡

