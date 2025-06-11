VR Trade Panel - Profesyonel Ticaret Paneli 2025

🚀 Demo sürümü 🚀

VR Trade Panel — Trend hatlarıyla pozisyonları etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ticaret için profesyonel bir çözüm. Benzersiz işlevsellik, durdurma kaybını yüklemenizi ve hem dinamik seviyelerde (eğimli çizgiler) hem de sabit değerlerde kar elde etmenizi sağlar. Bu, ticarette maksimum esneklik ve rahatlık sağlar. Arayüzün sadeliği ve ayrıntılı [yönetim] sayesinde, yeni başlayanların ticaretin temellerine hakim olmaları ve uygulamaya başlaması daha kolay olacaktır. Birçok süreci ve genişletilmiş işlevselliği otomatikleştirme yeteneği, deneyimli kullanıcıların rutin operasyonlardaki zamanı azaltmasına ve piyasa analizine odaklanmasına izin verir.

Özel teklif geçerli iken program kesinlikle ücretsiz olarak dağıtılır. Kendiniz indirme ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşma fırsatını alın.

🚀 Demo sürümü 🚀

Kullanıcılar aşağıdaki avantajları elde eder:

Gerçek ve sanal durdurma kaybını kullanmak ve kar elde etmek

Otomatik hareketin kaybı durdurma ve trend çizgileri boyunca kar alma olasılığı

Taşınmanın tam zamanının görevi durdurma kaybı ve kar alma

Trend çizgileri boyunca otomatik hareketle gecikmeli siparişlerin yönetimi

Pozisyonların kısmi kapanması

Hızlandırılmış ticaret için beş farklı lot boyutunun hızlı ayarı

Çok fazla lotun rahatlığı: denge, faiz ve mevduat miktarı

Ticaret verimliliğini artırmak için ek yararlı araçlar

Benzersiz risk yönetimi

🚀 Demo sürümü 🚀

Yeni Güncelleme:

Bu, son sekiz yıldaki güncellemenin ilk versiyonudur ve şimdi program Metatrader 4 ve Metatrader 5 için kullanılabilir hale geldi. Kullanıcıların isteklerini dikkate aldık ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yeni işlev sunduk:

Doğrudan panelde inşa edilmiş gösterge [VR ATR Pro].

Bir akıllı telefonda fiyat ve zaman için bildirim sistemi.

Akıllı telefonlar ve e -postalardaki uyarılar.

Yeni etkili araçlar sayesinde fırsatları genişletme.

Ayakların çok fonksiyonlu izi ve kayıpsız.

🚀 Demo sürümü 🚀

Panelin özellikleri:

Minimalizm ve algılığın rahatlığı - Panel, masaüstündeki minimum alanı işgal edecek ve önemli analitik bilgileri örtmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı panel öğelerini herhangi bir uygun ekran noktasına serbestçe yerleştirebilir.

Ticarette Sadelik ve Konfor - Beş ön işlem hacminin (lot) uygun bir kurulumu tanıtıldı. İlk kurulumdan sonra tüccar, farenin basit bir tıklamasıyla seçilen hacme sahip pozisyonları anında açabilecek.

Ticaret yöntemlerinin esnekliği - İşlemlerin açılmasına iki yaklaşım sağlanmaktadır:

Hızlı ticaret yöntemi - Tüccar istenen hacmi seçer ve anlaşmayı tam anlamıyla tek bir tıklama ile açar.



Yapılandırılmış ticaret yöntemi ek olarak, her bir siparişi - durdurma kaybı ve kar seviyeleri alma, izin verilebilir fiyat sapmaları (kayma) belirleme, her belirli işlem için yorum ve benzersiz tanımlayıcılar (sihir numaraları) ekleme olasılığı.

Maksimum durdurma kaybı ve kar seviyesi alma, her sipariş veya açık pozisyon için on ile sınırlıdır.

Arayüz çoklu dil destekler, kullanıcılar tercih edilen dile bağımsız olarak çeviriler ekleyebilir.

VR Trade Panel Para birimleri ve hisselerin senaristi ile uyumlu değil [VR Watch List and Linker]

🚀 Demo sürümü 🚀

Aşağıdakileri dikkate almak önemlidir: Test: VR Trade Panel Standart bir stratejik test cihazı kontrol etmek imkansızdır. Panelin demo hesabındaki çalışmalarını değerlendirmek için [Blog] ücretsiz bir demo sürümü yükleyin.

Magic Number: Panel yalnızca ayarlara yüklenen tek sihirli sayı ile etkileşime girer. Açık bir konum veya siparişin başka bir sihirli numarası varsa, panel bunları ayarlardaki belirlenen değeri izlemeye ve kontrol etmeye devam edecektir.

Kısmi Kapatma: Birkaç durak kaybı ve kar seviyesi kullanıldığında, gerçek değerler sadece aşırı seviyelere uygulanır.

Enjekte edilen eğilim çizgileri: Eğilim seviyelerini eğim açısı ile kullanırken, işlem aralıkları arasında geçerken seviyeleri manuel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.

[Blog] 'da yeni bir işlevi geliştirmek veya eklemek için bir teklif yapabilirsiniz.

🚀 Demo sürümü 🚀

VR Trade Panel Herhangi bir eğitim düzeyinde tüccarlar için güçlü bir araçtır. Kullanımı, ticaret sürecini büyük ölçüde basitleştirecek, sermaye yönetiminin verimliliğini artıracak ve riskleri azaltacaktır. Finansal piyasadaki başarının sürekli gelişme ve yeni koşullara uyum gerektirdiğini unutmayın.

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Yazar hakkında

Merhaba! Adım Vladimir ve 15 yılı aşkın süredir ticaret stratejileri programlıyorum ve ticaret robotları yaratıyorum. İşimde yalnızca kendi fikirlerimi ve stratejilerimi kullanıyorum. Ticaret robotlarının geliştirilmesi benim tutkumdur. Her gün yeni yenilikçi fikirleri test ediyorum ve bunlara dayanarak ticaret robotları için benzersiz işlevler yaratıyorum. Profesyonel ticaret araçları oluşturuyorum. Tüm ürünlerimi strateji test cihazında, demo hesaplarda ve hatta gerçek hesaplarda gerçek koşullar altında kolayca test edebilirsiniz. Her şeyi olduğu gibi gösteriyorum ve herhangi bir kâr sözü veya garantisi vermiyorum. Benzersiz ticaret uygulamalarını kullanmak ister misiniz? Aşağıda listelenen kişilerden bana yazmaktan çekinmeyin.

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Resmi ürün sayfaları VR Trade Panel Pazara Mql5.com:

🔵 Pazar Mql5.com: MetaTrader 4

🔵 Pazar Mql5.com: MetaTrader 5

💲 Ödeme: VISA, MasterCard, PayPal, UnionPay, WebMoney ve diğerleri.

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🔴 Ayarlar ve ayar dosyaları ücretsizdir. Sayfayı ziyaret edin

🔵 Teknik destek ücretsizdir.

🚀 Tüm güncellemeler ücretsizdir.

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🔥 Ticaret robotu izleme: Seller Vladimir Pastushak