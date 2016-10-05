2016年4月，我到上海去拜访了一圈行业内的媒体朋友，也是登富特DFX交易平台取得英国FCA监管执照的品牌预热。

聊天的过程中，有一位行业大佬说：“我对登富特不了解，但我相信你的选择，所以我们会全力支持登富特在中国的发展。”

我突然幸福感激增，这就是信任。





登富特刚进入中国2年，很多朋友还不了解。

登富特集团旗下有很多金融服务，外汇交易平台只是其中之一，这次登富特DFX取得英国监管，也是希望从严格的金融法律监管角度来给投资者更多安全感，为投资者提供更全面的服务体系，帮助更多人实现“长期持续稳定获利”。





信任，总是良好开端的第一步；信任，也需要被传递。

媒体人因为对我的信任，从而信任登富特。

学员因为对我的信任，也选择了登富特。

身边朋友因为对我的信任，也投资了登富特。

公司团队更是因为对我的信任，义无反顾地投身登富特事业。





我与登富特集团的结缘，也是因为相互信任。

当我与登富特集团总裁在沟通时，发现我们都多年致力于帮助更多投资者盈利。

当登富特的一位客户出金五十余万美元利润购房时，总裁特别开心地告诉我：又帮助一个投资者实现了财务梦想。

信任，是我们所有关系中的核心，我也随时将这种信任传递给每一位朋友。

在这里我要感谢所有信任我的朋友们，带领登富特（中国）加速发展，回馈和感恩大家的信任。





敬松 登富特品牌形象代言人