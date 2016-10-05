敬松：十五年不碰外汇平台，我都做了什么？

序言：

我是敬松，有温度的数据。

我从事外汇交易领域工作已有15年，显然已是中国外汇行业的元老之一，也有幸被媒体和广大投资者们称为“中国外汇教父”，多年来我一直以“第三方”立场致力于提升外汇投资者的交易盈利能力。

然而，在2016年的春天，我正式入主了登富特DFX外汇交易平台，让很多投资者和同行朋友颇感意外。是什么原因让我由一个不碰外汇平台的“第三方”，变成知名金融集团旗下的交易平台运营者？





1、敬松从业外汇十五年

2001年，就职于中国银行四川省的外汇业务部门，由此入行。

2002年，进入北京“外汇通”，并在其创始人安迪先生的带领下提升各项专业能力。

2006年，进入北京“外汇之星”，专注于高端外汇交易培训，一杰老师、李云老师在此加入。

2010年，创立“敬松投资”，带领团队一起追逐行业梦想，杨绍尉老师、朱晓炜老师、邹希明老师、杨振荣老师在此加入。

2014年，加入“登富特”集团品牌。

在这个漫长的成长过程中，我和我的团队均无人涉及交易平台。





2、什么叫不碰平台

上述十五年中，我始终以“第三方”立场：

不推荐客户到任意平台开户；

不评价任何交易平台；

不提供喊单服务。

在与投资者、银行、经纪商的接触和合作中：

以原创经典培训体系为根基，

以分享交易经验、提升投资者交易能力为宗旨，

始终倡导“长期持续稳定获利”交易理念。





3、为什么不碰平台

我的第一个外汇保证金账户是以爆仓结束的，又经历3年多的努力，于2006年走上稳定盈利之路。在这期间，我的成长历程以及会员服务经验告诉我：多数人刚进入外汇市场是很容易亏损的。当我面对一个客户，明知道他很可能亏损时，我无法建议他进入这个市场。所以，我不推荐客户到任意平台开户。

中国本轮外汇行业的发展只有十几年，的确一直有很多不成熟的地方。我在2015年的外汇行业盛会上发言时，也还在积极推进行业健康发展，因为我看到了太多问题。所以，当我也还无法分辨交易平台好坏时，我不会评价任何交易平台，即便我当时是“第三方”身份。





4、不碰平台在做什么

“敬松黄金外汇培训”始创于2004年，率先提出并始终倡导“长期持续稳定获利”交易理念。培训从入门到主次节奏系统形成，始终以风险控制为根基，建立正确交易思维，追求高效率利润积累。培训均采用敬松原著系列教材，历届现场培训学员和银行交易员满意率100%。

是的，这就是我十年如一日带着团队做的事情。现在我们专业团队的成员也大都是这些年培训过程中的优秀学员。

同时，我们一直在准备实现梦想——创立能帮助更多投资者盈利的交易俱乐部。



