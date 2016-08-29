2016.08.26 CCTV外汇市场 现场嘉宾：敬松

0
479
直播时间：2016年08月26日（周五）20：30-20：50；
CCTV证券资讯频道“外汇市场”直播节目；
登富特敬说外汇：本环节由登富特特约播出；
嘉宾：敬松。
交流话题：
交易技巧培训
本周市场走势回顾
下周市场走势展望
本期节目中敬松老师所使用的PPT，敬请查阅。
敬松先生简介：
敬松 中国外汇教父 登富特品牌形象代言人
登富特（中国）CEO
“主次节奏”创始人
管理资金超过20亿
CCTV2、CCTV证券资讯频道特约嘉宾
中央人民广播电台签约理财顾问
新华社、中新社等国家媒体特约外汇分析师
交通银行总行等金融机构特约外汇培训师
新浪、和讯等几十家权威媒体特约外汇专家
CCTV证券资讯频道简介：
CCTV证券资讯频道是一家辐射全国、制作并提供证券资讯节目的数字电视专业化财经频道。CCTV证券资讯频道是数字电视频道中制作并提供证券资讯节目辐射全国范围的唯一专业化频道。
免责声明：
本文内容来自于已公开资料，做为探讨与研究的基础，虽此资料来源有其可靠性，但不保证其准确性与完整性，亦不保证据此资料所做之讨论不做变更。在所有情况下，本文所载内容不做为任何人进行任何交易之依据，并仅供投资者自行研究参考，而投资者所执行的交易决策应自行负责。
附加的文件：
20160826162110157.png 100 kb