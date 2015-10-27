纽元反弹过头 现在是做空的时候

纽元反弹来的过快过高，本周的众多焦点事件，包括新西兰联储(RBNZ)会议等可能引发纽元全新的下行压力，包括纽元兑美元、加元、日元及澳元等众多币种。

预计新西兰联储将维持货币政策立场不变，但会在12月再次下调利率，届时央行将得到货币政策声明和新闻发布会的议程支持，从而能提供更为综合的前景判断。这也意味着，市场依然可能看到新西兰联储对于货币强势更为激进的打压力度。

美联储(FED)也将在本周三发布货币政策决定，我们预计可能会调低对美国经济前景的评估，尽管鸽派姿态转向鸽派，美联储将很有可能希望12月的货币政策仍能保留开放的决策可能，这暗示美元有望全面温和走高。

与上述分析结果相符，道明证券建议做空纽元/美元，目标指向0.6400，止损在0.6850。

对于本周的重磅事件方面，新西兰银行(BNZ)高级经济师Craig Ebert称，如果本周四新西兰联储维持现金官方利率不变，将不会感到意外。

尽管预计新西兰联储有望降息，因房地产价格出现急剧调整，全球经济结构不合理，我们依然认为目前新西兰联储降息的可能性不大。

不过联储本周流露更多鸽派倾向的概率较大。而市场定价显示，联储有50%的概率在12月降息，明年3月降息概率则达到100%。与此同时，正如新西兰联储主席惠勒9月28日所指的那样，利率决议仍取决于新西兰经济数据。