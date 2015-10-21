欧元/美元及英镑/美元日内走势及前景分析

周三(10月21日)日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。



欧元/美元：延续区间格局。欧元/美元周二升至日高1.1387，因欧股下跌推升欧元。但北美时段强劲的美国房屋数据提振欧股，导致汇价最终收盘于1.1344；本交易日亚太时段汇价轻微走高至1.1367。日内建议关注股市，若欧洲股市打压商品价格，欧元/美元有望再次测试1.1380-1.14，不过欧洲央行(ECB)决议公布前料受阻于1.1380-1.14。支撑目前位于1.1327-1.13。

另外，10年期德国国债收益率上升，上周因欧洲央行宽松预期触及2周低位。收益率目前位于0.637%，正好位于强劲支撑0.632%上方(10月7日高点)或支持欧元。美国和德国10年期国债收益率收窄至143-144个基点，周一为148个基点。

技术面上来看，汇价日图方向不明，突破1.14将打开升向1.1460(9月18日高点)大门，然后升至1.15，跌破1.13将跌向50日均线1.1261。

英镑/美元：有望上破1.5410-1.5510区间。英镑/美元昨日升至日高1.5506后于北美时段跌至1.5442。总体上，汇价依然位于1.5410-1.5510区间波动。卡尼的作证没有对英镑产生影响，而市场忽略英国央行鹰派委员McCafferty的讲话。美国房屋数据强劲提振美元。日内建议关注商品价格和英国公共部门借款数据。商品价格继续走低，可能打压英国矿业股。风险厌恶情绪将推动欧元兑英镑走高，令英镑承压。若英国数据好于预期，英镑将获得支撑。

技术面上来看，强劲阻力位于1.5481。日图显示汇价维持下行趋势。阻力位于1.5455，其次为1.5481(1.5107-1.53878-1.5200走势的100%回撤位)。小时图上汇价若收于1.5481上方则有望突破1.5410-1.5510区间。阻力位于100日均线1.5490，突破将指向127.2%斐波拉契延展位1.5557。另一方，只有日图收于1.5387(10月13日高点)下方才能转跌。