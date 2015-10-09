卢布贬值 俄罗消费者转投阿里和京东购物

俄罗斯货币卢布的大幅贬值，并没有打击该国消费者追逐进口商品的热情。相反，资金短缺的俄罗斯购物者转而通过网络零售商购买进口的智能手机、珠宝以及服装，这一转变出人意料地推动了中国电商阿里巴巴和京东的业务增长。

据市场研究公司TNS的数据，阿里巴巴的全球速卖通(AliExpress)显示，俄罗斯访问者的数量在今年7月份同比增长了40%，至2200万。

另一家电商公司京东则从6月份开始在俄罗斯推出首个国际网站，专门提供小米智能手机(售价约为214美元)等性价比高的产品。电子设备和家电产品所贡献的营收占到该公司总营收的一半以上。

俄罗斯最大的在线支付服务Yandex Money首席执行官玛丽亚•格拉切娃(Maria Gracheva)表示：“由于经济衰退，俄罗斯购物者逐渐向网络转移，以便找到最廉价的商品。中国的电商可以向他们提供这些平价产品。” Yandex Money与全球速卖通和京东均有合作关系。

作为全球最大的能源出口国，俄罗斯的经济因国际原油价格的急剧下滑受到严重拖累，卢布的大幅贬值以及政府削减开支造成数百万俄罗斯民众陷入贫困。8月份，全俄工资实际下滑了9.8%，目前俄罗斯人所能支配的收入较上年显著下降。

京东国际业务负责人徐昕泉接受采访时表示：“消费者的钱包缩水约一半，但仍有俄罗斯人希望买到物美价廉的商品。我们预计第四季度会有强劲的增长。在此之前，我们已经取得比试运行期间要好的成绩。”不过，徐昕泉拒绝透露具体的销售数据。

虽然经济可能还处于衰退之中，但俄罗斯正张开双臂欢迎来自中国的商品。据国际资讯公司East-West Digital News称，俄罗斯网民约有8000万人，按用户计算，是欧洲最大的互联网市场。不过，网络消费者的数量只占网民的三分之一左右，而美国和西欧的比重分别为70%和90%。

京东国际业务负责人徐昕泉表示：“在中国，我们每天有300万个订单。俄罗斯市场规模大约是中国的10%，预计未来我们在俄罗斯每天可能会有30万个订单。”

据俄罗斯NAMO机构预计，由于中国电商的推动，今年来自境外的包裹数量将超过俄罗斯本土电商的包裹数量。2014年，俄罗斯处理的包裹数量达到2.35亿个，其中包括7500万个跨境订单。今年，NAMO预计会产生2.2亿个包裹，而进口包裹将达到1.2亿个。

在回应俄罗斯市场相关问题时，全球速卖通表示，过去几个月除了时装、配件以及电子产品的需求持续稳定外，购买日常家居用品的消费者数量也出现增长。

虽然阿里巴巴的业务在俄罗斯出现增长，但中国国内业务放缓使得阿里巴巴备受伤害。上月，阿里巴巴交出了亚洲最大互联网公司的头衔，拱手让位于腾讯。在经历了连续10个月的股价下跌后，阿里巴巴市值已蒸发1400亿美元。

对价格敏感

包括阿里巴巴、外贸B2C网站TinyDeal以及京东等中国企业在俄罗斯发展较好，无疑抢了其他企业的蛋糕。据TNS的数据，eBay的俄罗斯访客数量自7月以来损失16%，至690万。另据East-West Digital News称，eBay向俄罗斯消费者提供来自美国和欧洲的商品外，还帮助大量中国零售商销货。eBay在俄罗斯的发言人拒绝就此置评。

在过去的一年中，美元对卢布上涨了55%。卢布贬值带来的好处之一就是俄罗斯制造的商品更加便宜，在海外更具吸引力。阿里巴巴计划从11月开始向中国消费者提供俄罗斯生产的巧克力和炼乳，而京东正在考虑向中国输入俄罗斯海鲜、伏特加、珠宝以及皮草。

虽然很多居住在莫斯科和圣彼得堡等大城市的俄罗斯人喜欢网上购物，但在该国的远东地区，电商发展速度较慢。在俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市(Blagoveshchensk)，来自中国的游客直接拿人民币兑换卢布，人民币1元可以兑换10卢布，而在2014年初还是1比5.4，这使得中国游客变得富有。

黄金和糖果

在布拉戈维申斯克市一家珠宝店担任总经理的玛丽亚•科贝什(Maria Kobysh)表示：“我们以前经常到黑河(黑河与布拉戈维申斯克隔江相望，最近距离750米)散步、吃饭和购物。”

科贝什说：“现在我们再也负担不起了。反而中国购物者都开始跑到布拉戈维申斯克。”据科贝什称，黄金、宝石以及糖果是中国消费者最热衷购买的产品。

不过，即使这种实体店的商务活动可能不久也会迁移到互联网上来。在俄罗斯购物者不再跨越边境消费后，有中国银行支持的电商平台TradeEase上月启动了俄语网站，这使得接近边境的网络购物也成为可能。