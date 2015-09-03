欧元/美元9月3日技术分析

周四（9月3日）亚市早盘，欧元/美元位于1.1215附近水平徘徊。上一交易日欧元/美元一路温和回撤，因投资者出脱利差交易的需求放缓，此前欧元因市场避险情绪升温而受到提振，目前自高位回撤，暂时于1.1220一线附近窄幅交投。

上一交易日美元收盘涨跌不一，因投资者交易兴趣下降，亚洲股市更显清淡。上证综指收跌0.2%，中国因抗战胜利70周年纪念日休市，本交易日重点关注欧洲时段将公布欧洲央行(ECB )利率决议，且周五将公布美国8月非农就业报告，交易者需保持谨慎。

市场普遍预期欧洲央行（ECB）将展现鸽派立场，通过下调通胀预期确认当前低通胀水平，甚至可能重申延续QE的意愿。政策声明或利空欧元，但市场将等待美国非农数据决定趋势方向，该报告将可能影响美联储9月升息几率。

尽管美国8月ADP私营部门就业人数仅增加19万人，不及预期的20万人，但欧元/美元依旧承压下跌。欧元短期呈中性至看跌信号，因1小时图显示，汇价位于看跌的20小时均线下方，且技术指标略低于中轴轻微下跌。

4小时图上，Bednarik指出，欧元/美元徘徊于持平的20期均线附近，而技术指标自中轴反弹，暂时缺乏方向。如果汇价进一步跌破1.1210，则支持汇价进一步下跌，欧银决议后料跌至1.1120。

支撑位：1.1210 1.1160 1.1120

阻力位：1.1280 1.1330 1.1370

当前欧元/美元前景维持不变，只要继续受限于1.1363阻力位下方，则进一步下跌仍有可能。

汇价自1.0461开始的修正反弹之势已经于1.1713高点结束，若进一步回撤跌破1.0807支撑位，则将确认筑顶格局的形成，届时将可能延伸更大下行趋势。

而上行方面，如果欧元/美元突破1.1363阻力位，则对其偏好再度转为看涨，目标指向1.1713阻力位。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新新低。