全球股市重启崩溃模式 黄金节节攀升迎“小非农”

国际现货黄金周三(9月2日)亚市盘初小幅回落至1135美元附近。周二(9月1日)因中国PMI数据创下三年低位，引发市场对中国经济忧虑加剧，全球股市再度迎来暴跌，使得避险情绪陡然升温，美元指数大幅走低，金价当天盘中一度触及1147美元，随后略有回落。

其他贵金属方面，现货白银上涨0.2%，至14.62美元/盎司；现货铂金下跌0.2%至1008.40美元/盎司；现货钯金下跌3.8%，为四个交易日以来首次下跌。

随着美国8月制造业就业分项指数不佳，周三ADP就业数据的好坏将成为左右市场对周五非农预期的关键。

全球制造业数据不佳 股市重启崩溃模式

中国官方周二(9月1日)公布的制造业PMI数据创下三年低位，引发市场对于中国经济忧虑加剧，亚太股市随后全线重挫，日经指数暴跌近4%。随后公布的欧元区各国以及美国的制造业PMI数据均表现不佳，引发欧美股市双双重挫，美元指数下跌，金融市场避险情绪再度升温，国际金价盘中一度触及1147.16美元/盎司的5个交易日高位。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。数据加剧了投资者对这个全球第二大经济体发生硬着陆的担忧。

欧洲方面，意大利制造业活动连续第七个月增长，但增速创下4月来最慢，表明在经历了三年的衰退之后，今年经济复苏持续低迷。法国8月制造业活动创四个月来最快萎缩速度，受需求低迷影响，经济复苏步履维艰。不过，德国8月制造业活动一枝独秀，以16个月来最快速度扩张。

另外，美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。分项指标，美国8月就业分项指数从7月的53.8降至52.4，8月数字为2014年7月以来最低。产出分项指数从7月的55.3降至53.8，为2014年1月以来最低。

由于对中国经济的担忧重燃，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低2.8%，英股富时100指数收挫3.03%，法股CAC指数收跌2.4%，德股DAX指数大跌2.38%。

与此同时，美国股市在短暂平静后周二(9月1日)恢复动荡走势，三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。周二道琼工业指数大跌2.84%，标准普尔500指数重挫2.96%，Nasdaq指数收挫2.94%。

年内迄今，道指下跌9.9%，标普500指数回落7.0%，Nasdaq指数下挫9.9%。

国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)在周二(9月1日)的讲话中指出，受到发达经济体增长缓慢和新兴经济体进一步下滑的拖累，全球经济增长恐将低于预期。

原油市场惊天巨震 三连阳后暴跌8%

由于中国8月官方制造业数据表现疲软，令市场担忧全球原油需求复苏形势严峻，国际油价周二暴跌逾8%，此前三日油价曾连续大幅攀升25%。

美国NYMEX原油10月期货周二(9月1日)收跌7.70%，报45.41美元/桶；布伦特原油10月期货周二收跌8.48%，报49.56美元/桶。NYMEX原油期货价格盘中最低触及45.22美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中再次跌破50美元关口。

美国石油学会(API)最新公布数据显示，美国上周原油库存大幅激增760万桶，前值为减少730万桶，数据公布后，油价承压进一步下跌。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布数据显示，截至8月28日当周美国石油活跃钻井数增加1口至675口，连续6周攀升，暗示美国原油产量或将上升，令油价承压。

巴克莱(Barclays)大宗商品研究团队周二(9月1日)表示，随着美国原油库存自四月末开始下滑，新一波石油过剩供给即将来袭。

“小非农”强势来袭

周三美国方面将公布素有“小非农”之称的8月ADP就业数据，在周二ISM制造业就业分项指标大跌后，该数据的表现将极大影响市场对周五非农数据的预期。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国8月非农就业人口料增加21.4万，前值为增加21.5万；8月失业率料自5.3%下滑至5.2%。

此外，在市场极为担忧通胀之际，薪资增速也是投资者关注的重点。调查表明，美国8月平均每小时工资月率料上升0.2%，与前值相同，年率升幅料自上月2.1%下滑至2.0%。

法国巴黎银行(BNP)策略师们周一称，预计非农新增就业人数为23万，超过共识预期，预计失业率企稳在5.3%。这可能不足以促使美联储9月份加息。

美国波士顿联储主席罗森格伦周二表示，无论美联储(FED)决定提前还是推迟几个月开始升息，美联储或许都只会逐步升息。罗森格伦属于美联储当中的鸽派人物，他认为考虑到低通胀以及美国经济增长所面临的威胁，比过去更加温和的紧缩周期是合适的。

罗森格伦还表示，如果中国、日本和欧元区经济放缓，且近来的市场动荡持续，则美国的通胀率可能承受更多压力。

美联储副主席费希尔上周五称仍未决定是否在9月升息，要看数据和市场表现。在被问及市场波动对通胀的影响时费希尔表示，需要观望，但费希尔表示，对通胀将回升至2%很有信心并称部分影响通胀的因素是暂时性的。

纽约联储主席杜德利上周三（8月26日）就表示，因全球市场动荡增加了美国经济面临的风险，与几周前相比，9月加息的动力有所减弱。

多数投行仍看空金价

道明证券（TD Securities）在周二表示，很多人预期美联储十年来的首次加息可能推迟到2016年。即便如此，黄金升至1200上方也是不可能的。

道明证券认为，“市场将美联储首次加息推迟到2016年3月，黄金可能上涨，但不可能飙升过1200附近阻力太多，因仍有一串理由推断美联储可能在今年加息。”

摩根士丹利（Morgan Stanley）在周二的报告中称，随着时间的推移，黄金在年内可能更为疲软，均价在4季度预计跌至1080美元/盎司，而在2016年1季度和2季度将分别回升至1100美元/盎司和1165美元/盎司。

荷兰银行(ABN Amro)近期的报告称，该行预计到今年12月金价将跌至1000美元/盎司，明年12月甚至进一步下跌到800美元/盎司。

凯投宏观(Capital Economics)周二一份报告指出，该机构仍然认为美联储将会在9月实施加息，而黄金将会在加息之后于第四季度出现回暖。

凯投宏观报告指出，美联储加息之后，黄金可能会受到影响跌至1050美元水平。但大宗商品主管Julian Jessop同时补充说，该机构仍然乐观认为黄金在年末有望回到1200美元/盎司。

渣打银行(Standard Chartered)在报告中称，预计2015年黄金均价为1190美元/盎司，2016年为1230美元/盎司。同时，今年白银均价为15.6美元/盎司，明年白银均价在14.9美元/盎司。