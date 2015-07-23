准确预言金价崩跌的“大神”再发声 这次他怎么看银价？

金价周一惊现“闪崩”，亚市早盘数分钟内瞬间崩跌约40美元，白银是否未来也会出现类似一幕？上周曾经准确预测金价将发生“惊天破位”的“大神”认为，白银不会遭受同样的命运。

周三(7月22日)金价再刷五年新低，而白银价格也逼近此前的低位。TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon周三指出，针对白银市场的抛售实际上正是短期的买入良机。

Gordon周三在接受CNBC采访时说道：“白银看似糟糕，但下行幅度没有金价那样大。”今年迄今为止银价下挫%，而金价则下滑8%。

根据Gordon的观点，白银与股市的关系令前者比黄金更加具有吸引力。他说道：“相比黄金，白银有更多工业用途，因此，白银与股市更加紧密的关联会让其表现比黄金更好。”

Gordon相信，在苹果公司(Apple Inc.)的财报结果出来后，股市会开始稳定，加之美元反弹势头开始消退，银价将找到短期底部(14美元/盎司附近)。

他说道：“从技术角度来看，银价双底在14美元/盎司水平附近，因此，如果你想要进入白银市场，那么有两件事情需要注意：首先是双底能够被守住，其次是股市需要稳定。短期来看我们看好银价上涨到15.5美元/盎司。”

国际白银周四亚市盘中徘徊在14.80美元附近。周三因美国经济数据向好，银价承压再度下探14.60美元水平，并最终收在14.80美元附近。

技术面上看，日线级别上，当前银价仍处在下行通道中，MACD绿色动能柱略微收缩，双线死叉收敛，KDJ双线拐头向上初步金叉，但在突破15.10美元前，整体风险仍偏下行。目前银价初步阻力位于14.95/15美元，进一步阻力在15.15、15.30、15.45、15.67、15.83、15.93以及16美。下行方面，初步支撑在14.70美元，进一步支撑在14.50、14.32、14.20以及14美元。

德国商业银行(Commerzbank)周二在周度分析报告中称，从长期图表上看，当前银价的跌势似乎已接近结束。德国商业银行表示，从日线级别上看，周一猛烈的抛售将银价再度打压至14.53美元，接近去年12月低位14.49美元，不过新低尚未得到RSI指标的确认，意味着后市银价可能出现震荡行情。

上行方面，德商银行指出，短期银价可能向上反弹，则涨势可能在15.78/16.17美元区域受阻。进一步来说，在银价突破200日均线16.47美元前，下行趋势无法被打破。至于下行方面，该行补充道，一旦银价跌破14.49美元，则进一步目标78.6%回撤位13.95美元。

金价周三连续第十个交易日出现下滑，为1996年来最长连跌记录。Gordon上周指出，强势美元和美联储(FED)今年加息的可能性将继续令金价承压。

金价会跌至800美元？

Gordon当时说道，黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑，“如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势，会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进，位于805美元”。

周三金价跌逾1%至1,086.89美元，为2010年3月以来最低水平。周一金价曾大跌4%，上海黄金交易所巨大的交投量加剧了跌势。此前亚洲早盘时段，纽约投资者在四秒内抛售价值逾5亿美元的黄金。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黄金持仓降至22,097,657.77盎司，为2008年8月以来最低。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周四发布报告称，金价在最差预期情境中或跌至800美元/盎司，黄金进入最差情境的前提是中国股市再度回调、美国加息周期开始、央行出售储备。

报告显示，可能的情境是，随着希腊债务问题解决、美元持稳或走强、油价疲软，金价逐步走低，触及每盎司1,050美元/盎司，但维持在1,000美元/盎司上方。

摩根士丹利表示，将2015年金价预期维持在1,190美元/盎司，银价预期维持在17.10美元/盎司，但这些预期的下方风险相对较大。