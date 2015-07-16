中国当前经济酷似1990年前的日本 政策应避免重蹈覆辙

业内经济专家经过比对分析后认为，今天的中国经济状况，其实非常类似于1990年时的日本，所以，同样作为世界第二大经济体的中国应该保持警惕，避免重蹈日本政策失误引发长期经济萧条的覆辙。

周三(7月15日)发布的经济数据对于中国和日本而言是悲喜两重天，一方面，中国二季度GDP增速意外超出了市场预期，而日本央行却被迫下调了其增长预期。然而，即便中国经济显现了一些从猛烈的减速中恢复的迹象，但日本当年发生经济泡沫破灭引发长期衰退和萧条的前车之鉴，还历历在目。来自牛津经济顾问公司和汇丰控股有限公司的研究报告，都警告了今天的中国同1990年的日本之间的相似之处。

虽然这两份报告得出了不同的结论，但它们都同意，至少中日两国之间有足够的相似性值得人们谨慎关注。日本在上世纪80年代经历了快速的增长，直到1990年房地产和股市泡沫的破裂。中国同样经历了数十年债务支持的快速增长，这一过程导致了房地产价格的迅速飙升；而在过去的一年中，中国股市也经历了世界上有史以来最大的牛市。

牛津经济顾问公司发现，当年，全球预测者们对危机之后日本经济增长潜力的下降程，度及其持久性状况的认识极其迟缓。即使在危机爆发已很长一段时间后，那些过度乐观的日本增长预测者都仍然坚持其原来的看法，并且忽视了类似人口老年化等致命性的基本面因素所带来的影响。而目前某些类似的事情正发生在中国经济观察者们身上。

该公司的首席经济学家Adam Slater表示：四分之一个世纪以前，日本经济和今天的中国经济类似，曾有过惊人的规模。这应当被看作对中国经济观察者们和投资者们的警示，特别是当一些同样的警示信号也正出现在中国的情况下——长期地过度投资、高额的私有部门债务、泡沫的房地产市场以及不可逆转的人口老龄化趋势。

两国之间的部分相似点有：日本在1985-1990期间的平均年增长率为5%，它占到了全球进口总量的8%，并占到了全球GDP的12%，以及亚太地区GDP的57%。今天的中国占到了全球进口总额的10%，占到了全球GDP的11.5%，以及亚太地区GDP的38%。

作为比较的另一个方面是：中国的史诗般的股市暴涨暴跌行情。上证综指在截止今年6月12日的最高点前的一年之中上涨了150%，而随后的修正性下跌却也使市值缩水了近4万亿美元。

可以肯定的是，据两组研究报告表示，2015年的中国经济也很不同于1990年的日本经济。它仍然有足够的增长空间，而且它是从比1990年的日本低得多的发展水平和收入水平开始起步的。此外，中国的中央银行和政府储备了大量的政策“弹药”，如果需要的话，能够刺激经济增长。然而汇丰和牛津都警示中国，不要重蹈日本政策错误的覆辙。

汇丰控股表示，中国已经从日本吸取了一些教训，但是决策者们仍然需要采取更激进的行动，以避免进入通缩螺旋。

汇丰首席中国经济学家屈宏斌表示：由于全球需求的增长不太可能向2008年以前或者20世纪80年代那样强健，中国需要更快采取进一步的宽松政策。中国已经吸取了一些日本的教训，但还有更多的工作要做。