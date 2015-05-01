【欧股收盘】受诺基亚拖累 泛欧绩优股年内首月回落

欧洲股市周四(4月30日)受科技股跌势拖累走低，因诺基亚公布的季度业绩令人失望，泛欧绩优股指标指数年内首月收跌。不过，欧元区多数国家的股市收涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.42%，报1,575.28点。该指数本月下跌0.6%，为去年12月以来首月走低。

德国DAX指数上扬0.19%，收报11,454.38点。法国CAC指数攀升0.14%，后者收报5,046.49点。英国富士100指数上扬0.21%，收报6,960.63点。

数据显示4月欧元区结束了为期四个月的通缩，使投资者相信欧洲央行的货币宽松政策已开始起效。

StarMine提供商的数据显示，截至周三已有略超过三分之一的欧洲企业公布了业绩，其中61%的业绩符合或超过预期。

个股方面，诺基亚急跌10.7%，之前该公司公布其主要电信网络设备业务的季度获利远低于预期，因软件销售下降，成本增加以及欧洲和拉美市场状况充满挑战。

诺基亚计划中的收购目标阿尔卡特-朗讯也重挫9.7%。同业爱立信回落2.9%。STOXX Europe 600科技股指数跌2.2%。

包括德国、法国、意大利和西班牙在内的欧洲主要股市周五将因假休市。伦敦股市将开市。