澳元贬值驱动澳经济增长 制造业旅游业受益

据摩根大通最新研究报告，澳元贬值正驱动经济增长，其中制造业、矿业和旅游业的增长最为可观。受益于澳元贬值的影响，澳洲制造业产出两年内增长了0.8个百分点。摩根大通近日发布报告称，按照贸易加权指数测算，澳元兑一揽子其他货币均有所下行，不止对美元走跌。

去年7月澳元对美元汇率报95美分，本周则徘徊于78美分下方，跌幅达18%，这一趋势也反映在贸易加权指数上。过去两年澳元贸易加权指数下跌近15%，其中一半下降发生在过去6个月，其中美元走强抵消了欧元和人民币贬值造成的影响。

摩根大通认为，澳元贬值或已经开始支持澳洲经济增长方式的转变。受澳元贬值的影响，澳洲贸易条件明显下降，但本地经济仍然作出了积极回应——“过去两年实际贸易加权指数下跌10%，相当于促进澳国内生产总值增长0.6个百分点”。汇率下降的效果基本符合澳洲储备银行RBA的研究预期，说明澳元意外贬值对澳洲实际GDP增长产生了积极影响。

澳元贬值对各产业的影响

摩根大通的研究报告显示，实际贸易加权指数持续下跌10%促进澳洲制造业加快发展——两年内促进其产出增长了0.8个百分点。不过，鉴于过去几十年制造业占澳大利亚GDP的比重已缩小至仅6%，制造业产出增长并未带来太大的整体效应。

澳洲采矿业产出同期估计增长0.4个百分点——由于采矿业产能受限，增长幅度不甚可观。

旅游业也从中尝到甜头。摩根大通表示，由于2010-2013年间澳元持续走强，出境度假者大增，使澳本地旅游业受到冲击。然而，即便当时对于海外游客而言澳洲花销颇高，但入境旅游未曾受到影响，反而得到持续稳定增长。目前已有迹象表明货币贬值正在促进国内旅游市场发展——去年境内外游客平衡状况已改善，2015年有望继续保持这一趋势。

2014财年，澳大利亚旅游业8大关键国际市场强劲增长，赴澳旅游人数刷新纪录，中国游客数再创新高。赴澳休闲游旅客大增，带动旅游出口年产值突破300亿澳元。旅游业目前为澳洲5大国家重点投资行业之一。业内预计，到2020年，澳洲还需要新建2万间房间以满足日益增长的游客需求。

其它经济部门，零售业仅有限受益，两年内产出只增长0.25个百分点。服务业也出现有改善迹象——最近几个季度，服务业占消费份额比例强劲增长。此外，澳元贬值并没有对建筑、教育、医疗和交通等非贸易行业产生较大影响。